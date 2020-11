Kako glasujemo za knjigo leta

Na vsakoletnem Slovenskem knjižnem sejmu podelijo tudi veliko nagrado SKS – knjiga leta. Strokovna žirija iz celoletne bere izvirne slovenske knjižne produkcije izbere presežke v različnih žanrih in nominira pet knjig, med katerimi obiskovalci sejma z glasovanjem izberejo najboljšo. Letos bo glasovanje kajpak potekalo na spletu, in sicer na spletni strani www.knjiznisejem.si. Tu lahko vsakdo nameni svoj glas eni od nominirank in tako sodeluje pri končnem izboru prejemnice velike nagrade SKS – knjiga leta 2020. Glasovanje se bo zaključilo jutri, 26. novembra, zmagovalko pa bodo razglasili v petek ob 18. uri.

Med letošnjimi nominiranimi knjigami sta tudi dve, ki sta tesno povezani s Primorskim dnevnikom. Strip Črni plamen, ki sta ga ustvarila Zoran in Ivan Smiljanić je od pomladi izhajal v nadaljevanju na straneh našega dnevnika, ob julijski stoletnici požiga Narodnega doma pa je izšel tudi v knjižni obliki: knjigo sta izdala ZRC SAZU in Zadruga Primorski dnevnik (vsi člani zadruge bodo, ko bodo koronske razmere to dopuščale, prejeli v dar izvod stripa). Druga nominirana knjiga pa je Partizani (Cankarjeva založba), delo našega dolgoletnega kolumnista, zgodovinarja Jožeta Pirjevca.

Za naziv knjige leta se potegujejo še Plan B Boštjana Videmška (založba UMco), Berem, da se poberem Mihe Kovača (Mladinska knjiga) in Rac Petre Pogorevc (Beletrina).

Kdor želi glasovati, se v razdelku Nagrade na www.knjiznisejem.si vpiše s svojim elektronskim naslovom ter glasuje za eno od petih nominiranih knjig (pri štetju glasov bodo upoštevali le en glas s posameznega IP-naslova). Med sodelujočimi glasovalci bo tričlanska komisija izžrebala pet nagrajencev, ki prejmejo knjigo.