Kako je Eldo Piščanec umetnost iz Trsta vodila v svet

Segam po nebesnih zvezdah. Zgodba slikarke Elde Piščanec je knjižno delo, ki je nastalo na podlagi osebnih in delovnih dnevnikov umetnice ter njenih korespondenc s sorodniki, prijatelji in slikarskimi kolegi. Na podlagi teh je avtorica Metka Pekle, sicer profesorica slovenščine in hkrati slikarkina pranečakinja, opisala njeno življenjsko in umetniško pot.

V knjigi lahko preberemo, da je življenje posvetila umetnosti in bila pri tem vsestranska, saj je poleg likovne umetnosti študirala tudi solopetje ter igrala na klavir in orgle, risala načrte za notranjo opremo, restavrirala slike in izdelovala lesoreze. Imela je akademsko izobrazbo, ki jo je pridobila v Zagrebu, Firencah in Parizu. Na področju likovne umetnosti je uporabljala široko paleto tehnik, od risbe, olja do najrazličnejših grafičnih tehnik in gline.

Oče objavljal v Edinosti

Po rojstvu leta 1897 in zgodnji mladosti v Trstu (rodila se je v Rojanu) so njeno življenjsko pot zaznamovale številne selitve. Študij slikarstva ji je kljub prvotnemu neodobravanju oziroma bolje svarjenju finančno omogočil oče Just Piščanec, sicer po poklicu carinik in pozneje carinski strokovnjak. Elda je bila nanj močno navezana, kar je mogoče razbrati iz njunega pogostega dopisovanja. »Papa« sicer samouk, je bil široko razgledan in tesno povezan z naprednimi tržaškimi gibanji, predvsem s krožkom okoli društva in časopisa Edinost, v katerem je deloval tudi kot pisec in urednik.