Kako je nekoč donela glasba v Italiji in Angliji

Niz glasbenih matinej, ki jih Slovensko stalno gledališče prireja v sodelovanju z Glasbeno matico in pod umetniškim vodstvom Črtomirja Šiškoviča, skuša ponujati široko paleto zvrsti. Februarski koncert bo posvečen stari glasbi, točneje glasbenemu dialogu med Italijo in Anglijo v 17. in 18. stoletju. Protagonista matineje -jutri ob 11. uri v foajeju tržaškega Kulturnega doma- bosta priznana slovenska glasbena umetnika Mateja Bajt (kljunaste flavte) in Izidor Erazem Grafenauer (lutnja, teorba), ki se posvečata raziskovanju in poustvarjanju zgodnje glasbe.

Nedeljski koncert ponuja skladbe Giovannija Girolama Kapsbergerja (rojenega v Benetkah), enega največjih mojstrov teorbe in lutnje, variacije na legendarno temo La Follia Arcangela Corellija, skladbe njegovega učenca in virtuoza na violini Francesca Geminianija, mojstra Giuseppeja Tartinija in manj znanega sodobnika Giovannija Pandolfija Meallija. Skupna nit programa je dejstvo, da so dela omenjenih skladateljev zaznamovana z mednarodnim duhom - zlasti v povezavi z Anglijo, kamor so italijanski glasbeniki prinašali svoj slog in izraz.