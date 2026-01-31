Za kolesarske poti ob Soči devet milijonov

»Kolesarska pot, ki nastaja ob Soči in nosi naziv FVG5, predstavlja eno ključnih infrastrukturnih naložb za trajnostno mobilnost in valorizacijo goriškega prostora ter je, v nasprotju z nekaterimi trditvami, danes predmet konkretnih naložb, že zagotovljenih sredstev in aktivnih gradbišč.«Tako poudarja deželna odbornica FJK za infrastrukturo Cristina Amirante in našteva izgradnjo raznih odsekov nove kolesarske poti, ki so skupno vredni skoraj devet milijonov evrov.

FVG5 pomembnejša od galerije

Naložba v odsek kolesarske poti FVG5 med Gradiščem in Gorico je vredna 3 milijone 574 tisoč evrov, od tega bo 974 tisoč evrov sredstev ESRR (FESR) in 2 milijona 600 tisoč evrov deželnih sredstev. Poleg tega bo za odsek med Gradiščem in Krminom šlo 2 milijona 245 tisoč evrov, od tega bo 495 tisoč evrov sredstev ESRR in 1 milijon 750 tisoč evrov deželnih sredstev. »Tako deželna kot ESRR sredstva so bila že dodeljena enoti za decentralizirani razvoj (EDR) v Gorici, kar potrjuje, da sta postopka v teku.«

Deželna odbornica Cristina Amirante s svojimi zagotovili glede gradnje kolesarskega omrežja na daljavo odgovarja deželnemu svetniku Pakta za avtonomijo Enricu Bullianu, ki je v prejšnjih dneh ocenil, da bi bilo bolj pametno dokončati kolesarsko pot FVG 5 kot pa v Bombijevem predoru urediti novo digitalno galerijo.