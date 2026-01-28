Lorde avgusta prihaja v puljsko Areno

Na Hrvaško se po štirih letih in dveh razprodanih koncertih vrača z več grammyji nagrajena novozelandska glasbenica hrvaških korenin Lorde. Ena največjih pop zvezd novejše generacije bo nastopila 18. avgusta v puljski Areni v sklopu svetovne turneje Ultrasound. Vstopnice bodo v prodaji od petka, je sporočil organizator koncerta Los Angeles Agency.

Lorde je pred štirimi leti v samo dveh minutah razprodala dva koncerta na šibeniški trdnjavi sv. Mihaela. Tokrat prihaja v puljsko Areno, kjer bo predstavila aktualni album Virgin.

Glasbenica s polnim imenom Ella Marija Lani Yelich-O’Connor se je rodila na Novi Zelandiji, njena mati je dalmatinskih korenin, sama pa ima dvojno državljanstvo.

Odkar se je leta 2013 kot 16-letnica pojavila na sceni z uspešnico leta Royals, premika meje alternativnega popa. V dobrem desetletju glasbene kariere je prodala 18 milijonov albumov in dosegla 18 milijard pretočnih predvajanj.

Je ena najmlajših izvajalk, ki je osvojila mednarodne lestvice, revija Time jo je razglasila za eno najvplivnejših najstnic na svetu, uvrščena pa je bila tudi na Forbesovo lestvico 30 najvplivnejših pod 30 let.

Prvenec Pure Heroine je dosegel trojno platinasto naklado in osvojil dva grammyja. Drugi album Melodrama, s singli, kot sta Green Light in Perfect Places, je prejel nominacijo za grammy za album leta, revija Rolling Stone pa ga uvršča med najboljše albume vseh časov. Naslednik Solar Power je ob izidu zasedel vrhove številnih lestvic, kritiki pa hvalijo tudi njen najnovejši album Virgin, ki skozi synth-pop raziskuje zrelost in identiteto.