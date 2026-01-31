VREME
Sobota, 31 januar 2026
Kronika

Conan blestel v boju proti mamilom

V vrste tržaške lokalne policije je belgijski ovčar vstopil maja lani

Sanela Čoralič |
Trst |
31. jan. 2026 | 11:48
    Conan s svojim spremljevalcem (OBČINA TRST)
Ko na tržaških ulicah nastopi Conan, se rutinski nadzor pogosto spremeni v uspešno policijsko akcijo. Devetletni belgijski ovčar malinois, posebej izurjen za odkrivanje prepovedanih drog, skupaj s svojim vodnikom od maja lani predstavlja novo, a že izjemno učinkovito okrepitev lokalne policije v boju proti preprodaji mamil in za zagotavljanje varnosti v mestu.

Rezultate prvih sedmih mesecev delovanja je na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavila pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavardo. Ta je nad doseženimi rezultati izredno zadovoljna.

Skupno so v lokalni policiji izvedli 126 zasegov prepovedanih drog, pri čemer je za 85 % posegov zaslužna kinološka enota.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.

