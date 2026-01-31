Conan blestel v boju proti mamilom

Ko na tržaških ulicah nastopi Conan, se rutinski nadzor pogosto spremeni v uspešno policijsko akcijo. Devetletni belgijski ovčar malinois, posebej izurjen za odkrivanje prepovedanih drog, skupaj s svojim vodnikom od maja lani predstavlja novo, a že izjemno učinkovito okrepitev lokalne policije v boju proti preprodaji mamil in za zagotavljanje varnosti v mestu.

Rezultate prvih sedmih mesecev delovanja je na včerajšnjem srečanju z novinarji predstavila pristojna za lokalno policijo v mestni vladi Caterina de Gavardo. Ta je nad doseženimi rezultati izredno zadovoljna.

Skupno so v lokalni policiji izvedli 126 zasegov prepovedanih drog, pri čemer je za 85 % posegov zaslužna kinološka enota.