Kako je Zoran Mušič poslikal sobo švicarske vile

V Palači Attems Petzenstein v Gorici je bilo v nedeljo pričakovano odprtje razstave Zoran Mušič - Züriška soba, dela in atelier, ki dopolnjuje triptih razstav v uradnem programu Evropske prestolnice kulture GO! 2025, posvečenih pretanjenemu umetniku evropskega slovesa. Natanko na dan dvajsetletnice smrti se je z izborom preko stotih del Zoran Mušič (v uradnem programu EPK s strešicama, na goriški razstavi brez; pomanjkljivi so mestoma tudi slovenski prevodi, op. ur.) vrnil v domači kraj, tja, kjer so mu bili ob devetdesetem rojstnem dnevu posvetili obsežno pregledno razstavo.

Obisk razstave bo možen do konca oktobra vsak dan med 9. in 19. uro (v poletnih mesecih ob petkih in sobotah do 22. ure).

Nekatera dela prvič na ogled

Večina eksponatov, med katerimi jih je nekaj prvič na ogled, prihaja iz umetnikovega arhiva ali iz zasebnih zbirk. Züriško sobo z mojstrsko dekoracijo je Mušič v poznih 40. in zgodnjih 50. letih ustvaril po naročilu sester Charlotte in Nelly Dornacher za njuno vilo v Zollikonu. Soba se je v času ohranila z Mušičevimi značilnimi motivi, poslikavami dalmatinskih konjičkov, brodnikov, žena s pisanimi krili, portreti žene Ide Barbarigo in obeh naročnic ter beneških vedut.

Zasluga za ohranitev tega edinstvenega prostora gre v veliki meri Mušičevemu prijatelju in zetu Paolu Codarinu, restavratorju ter strokovnjaku za ohranjanje likovnih umetnin, ki je omogočil ohranitev sobe izven konteksta, za katerega je bila načrtovana.