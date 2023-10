Kako se je Poirot v Benetkah vrnil v službo

Že tretji film, ki ga Kenneth Branagh posveča delu kraljice kriminalk Agathe Christie, je tokrat zgodba povzeta po manj poznani, a prav tako zanimivi kriminalki, Zabava za noč čarovnic.

Zgodbo je Branagh seveda avtorsko priredil in pri tem tudi zamenjal prostor, v kateri je postavljeno dogajanje. Povest je odmaknil iz Velike Britanije in jo posnel v Benetkah.

Sloviti detektiv Hercule Poirot se je po dveh svetovnih vojnah in neskončni seriji anekdot, ki so ga nadvse razočarale, odločil, da se odmakne in se prepusti počitku. Brezdelju, a tudi celjenju ran se posveča v Benetkah, v katerih ga jeseni, ravno na noč čarovnic stara prijateljica Ariadne Oliver povabi, da doživi novo izkušnjo.

Ravno v mestu, v katerem se vse dogaja na vodi, ga prepriča, da se udeleži skupinskega spiritualnega srečanja v stari, zakleti beneški palači. Tudi sam Poirot mora v tem primeru priznati, da kljub vsemu obstaja nekaj več od tega, kar je racionalno dokazljivo.

Skupina se sestaja, da bi obujala spomin na tragični samomor mladega dekleta. Gre za hčerko lastnice dekadentnega prostora, v katerem poteka spiritualno snidenje. Dekle si je pred leti vzelo življenje prav v tem poslopju, po katerem naj bi se gnetla še kopica drugih duhov iz preteklosti. A kmalu se iz pripovedi, ki prihajajo iz onstranstva, razbere, da dekle ni storilo samomora, temveč, da so ga umorili ...

Novo spoznanje prepriča Herculeja Poirota, da se spet loti svojega detektivskega dela in da morilca po novem išče celo med skupino udeležencev večera, ki so ga za noč čarovnic oz. Halloween organizirali v beneški palači.

Kenneth Branagh je v filmu znal preplesti tudi like in odlomke nekaterih drugih del Agathe Christie, kar mu je omogočilo, da je realiziral celovečerec, ki je najbrž najboljši od treh, ki jih je posvetil zgodbam slavne britanske pisateljice. Slednja, naj spomnimo, velja za eno izmed najbolj priljubljenih avtoric vseh časov. Zagotovo je opisan film, ki povzema zgodbo kriminalke Zabava za noč čarovnic, tisti, ki si ga je v kinu ogledalo največ ljudi.

Assassinio a Venezia

Država; ZDA, 2023

Režija: Kenneth Branagh

Igrajo: Kelly Reilly, Michelle Yeoh in Kenneth Branagh