Kakor hiša z mnogimi ogledali

Skupini All Them Witches sledim že od vsega začetka. To pomeni od leta 2012, ko je bend prodrl na underground glasbeno sceno s prvencem Our Mother Electricity. Fante sem v teh letih večkrat videl v živo in bil tako priča njihovi rasti tudi na področju live glasbe. Gre za bend, ki je v petnajstih letih razvoja dosegel zelo visoko raven. Danes nam po dolgih šestih letih ponuja nov plošček z naslovom House of Mirrors.

All Them Witches je torej glasbeni projekt, ki je pred skoraj petnajstimi leti nastal v ameriškem mestu Nashville. Fantje so leta 2012 posneli prvenec in začeli z vnetim koncertiranjem. V samih osmih letih je bend izdal kar šest studijskih plošč, dva live albuma in še pet kratkih ploščkov – skratka izredno pestro glasbeno ustvarjanje.

Skupina je bila do leta 2018 kvartet. Ustanovili so jo pevec in basist Charles Michael Parks Jr., kitarist Ben McLeod, bobnar Robby Staebler ter pianist Allana Van Cleavea. Slednjega je leta 2018 zamenjal Jonathan Draper, po nekaj mesecih pa so se preostali člani benda odločili, da bodo kariero raje nadaljevali kot trio.

Sound ameriške zasedbe sestavljajo psihedelični bluz, alternativni rok, močnejši stoner ritmi, a tudi izredne, intimne melodije in folk glasba. Končni rezultat je nadvse originalna glasba, v kateri zaznamo vplive skupin, kot so starejše Black Sabbath, Pink Floyd, The Doors in Grateful Dead, a tudi novejše Madrugada, Tool, Motorpsycho in QOTSA.

Leta 2021 se je pianist Van Cleave vrnil v bend, tako da je zasedba ponovno postala kvartet in takšna je še danes. Skupina je med covidom (tako kot vsi ostali) pavzirala in občasno izdajala kako glasbeno priredbo starejših bluz uspešnic. Leta 2024 se je bobnar in ustanovitelj Robby Staebler odločil, da se bo raje osredotočil na druge glasbene projekte, in zapustil bend. Na njegovo mesto je stopil dolgoletni prijatelj Christian Powers. Z novim elanom so se fantje kmalu sestali in začeli ustvarjati nove komade.

V znamenitem Blackbird Studiu v Nashvillu je nastalo deset novih pesmi za skoraj tri četrt ure glasbe. Producentsko plat je podpisal Eddie Spear, končni rezultat pa je res dober. House of Mirrors je kot hiša s številnimi ogledali ter vsako izmed teh nam prikaže različne tipe glasbe in čustev.

Začetek albuma je nadvse obetaven. Red Rocking Chair ima umirjen in tesnoben intro z globokim Parksovim vokalom, naenkrat pa udarijo monolitski doom kitarski rifi. Krasno! Culling Line je dober psihedeličen rok, nato pa preobrat s klasičnim bluz rokom v komadu Aethernet. Go-getter je kratek in temačen intermezzo, nato pa znova izredna skladba Starting Line – prepletanje akustičnih kitar z močnimi distorzijami. The Welterweight je spet zelo intimna pred zaključno Saturn Song. Kapo dol!

House of Mirrors

All Them Witches

Psihedelični rok

BMG Rights Management, 2026