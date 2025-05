Karl Marx kot ga nismo poznali

Pri nemški založbi C.H.Beck, ki je ena od največjih in najbolj priznanih v Nemčiji, je izšla knjiga z naslovom Karl Marx in Algier (Karl Marx v Alžiriji), ki ponuja nov pogled na nemškega revolucionarja in filozofa. Novinar in pisatelj Uwe Wittstock ga prikazuje kot bolno in razmišljujočo osebo.

V predvidoma sončni in topli Alžiriji Marx upa, da si bo opomogel od hudega vnetja poprsnice, a ga v državi na severu Afrike pričakata veter in dež. Marx tako ne zapušča svoje sobe v penzionu in žaluje zaradi smrti svoje soproge Jenny. Ima tudi veliko časa za razmišljanje o svojem turbulentnem življenju.

Genialen, a hkrati težaven in egocentričen

Avtor v retrospektivni maniri v knjigi pripoveduje o viharnem življenju človeka, ki je bil genialen mislec, ki je očaral in skorajda osupnil ljudi, a je bil tudi težaven, egocentričen in nestrpen sodobnik. Jasno postane tudi, kako težko breme je nalagal svoji družini, zlasti soprogi Jenny, ki je morala svoj materialni obstoj podrediti njegovemu revolucionarnemu delu.

Wittstock je najbolj znan kot avtor neleposlovnih knjig o usodi nemških književnikov v času nacizma.