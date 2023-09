Kemična brata na elektronski poti

Najbolj znan elektronski dvojec vseh časov, The Chemical Brothers, se vrača na mednarodno glasbeno sceno z novim ploščkom For That Beautiful Feeling. Tom Rowlands in Ed Simons nam po štirih letih ponujata nov album, ki ga sestavlja enajst komadov, izšel pa je prejšnji teden za velikanko Virgin Emi Records.

»Kemična brata« sta svojo kariero začela v londonskih klubih, in to na začetku devetdesetih let prejšnjega tisočletja. V prvih, prebojnih letih sta se sicer imenovala Dust Brothers, naziv pa sta morala kmalu spremeniti, saj je v Združenih državah Amerike že obstajal dvojec glasbenih producentov z istim imenom. V angleški prestolnici je v tistem obdobju nastajala nova glasbena zvrst, tako imenovani big beat, katerega glavna protagonista sta bila ravno Rowlands in Simons, poleg njiju pa še glasbeni kolektiv The Prodigy in svojevrstni DJ Fatboy Slim. Novi glasbeni trend je bila mešanica techno in dance glasbe z rok, fank in pank ritmi, prava glasbena eksplozija, ki je svoje prve privržence pritegnila na ilegalnih žurih, nato pa v underground klubih. The Chemical Brothers sta tako leta 1995 izdala svoj prvenec Exit Planet Dust, sledil je album Dig Your Own Hole, s ploščo Surrender pa sta se z zlatimi črkami zapisala v zgodovino elektronske glasbe. Komad Hey Boy Hey Girl je prav gotovo ena najboljših in znanih elektronskih skladb vseh časov, vrteli so jo praktično povsod!

Po izidu takega albuma je bilo težko verjetno, da bo bendu uspelo ostati na nivoju, a se je marsikdo, ki je tako razmišljal, uštel. Januarja 2002 je namreč zagledal luč sveta plošček Come With Us, s katerim sta nas »Kemična brata« vabila na elektronsko popotovanje. V naslednjih dvajsetih letih sta izdala še pet albumov, med katerimi je izstopal Push The Botton; v zadnjih ploščah pa je bilo vedno manj hitov, na katere sta naju navadila v preteklosti.

Novi plošček For That Beautiful Feeling sledi glasbenemu kalupu prejšnjega No Geography iz leta 2019. Rowlands in Simons se tudi tokrat posvečata »klubski« glasbi. Enajst skladb za malo več kot tri četrt ure elektronske glasbe. Tudi na novi plošči nastopa kar nekaj gostov. Tako lahko na primer ponovno prisluhnemo ameriškemu kantavtorju Becku, ki je s Chemical Brothersi sodeloval že pred leti. Tokrat poje v dobrem komadu Skipping Like A Stone. No Reason je tipična french touch pesem, medtem ko spominja naslednja Goodbye na ameriškega glasbenika Mobyja. Fountains ima funky odtenke, The Weight pa bi zlahka našli na eni izmed starejših plošč. The Darkness That You Fear je bolj tribal komad, med boljše pa spada raverska Feels Like I Am Dreaming.

For That Beautiful Feeling

The Chemical Brothers

Elektronska glasba

Virgin EMI Records, 2023