Ko ljubiš otroka, ki pa ni »tvoj«

Rachel je lepa in zadovoljna ženska, ki nosi v sebi posebno energijo, s katero pritegne študente na liceju kjer poučuje, prijatelje, s katerimi se rada druži, sorodnike in celo bivšega partnerja, s katerim je uspela obdržati dober odnos. Ko spozna Alija, ki se prav tako kot Rachel pripravlja na drugi krog življenjskega vrtiljaka, saj je bil že poročen in ima tudi štiriletno hčerko Leilo, se za Rachel začne novo čudovito obdobje. Štiridesetletna profesorica se prepusti vrsti sanj in načrtov. Med temi tudi želji po družini in otrocih, ki jih do tedaj še ni imela, saj je vselej skrbela za otroke drugih. Rachel je seveda jasno, da ima že več kot štirideset let in da ne bo enostavno zanositi. Tudi zato se naveže na Alijevo hčerkico Leilo, ki jo počasi spoznava in zelo vzljubi. Kljub njunemu dobremu odnosu pa ima Leila pravo mamo in ko se tudi z Alijem začetna idila pokvari, je Rachel kruto povedano, da je njen prostor drugje.

Najnovejši film dvainštiridesetletne francoske režiserke Rebecce Zlotowski, ki se je pred tremi tedni potegoval za zlatega leva na beneški Mostri, je zelo ženska zgodba, ki spregovori o vlogi dobre mačehe, predvsem pa osvetljuje drugi zorni kot. Zorni kot tujke, ki ji uspe, da s partnerjevo hčerko uspe vzpostaviti dober odnos, a ji pri tem kmalu obrazložijo, da to niso njeni otroci.

Režiserka se je s pomočjo dobre interpretacije Virginie Efira, francoske igralke belgijskega rodu lotila teme, ki se ji sedma umetnost nerada posveča. Se pravi grajenja tudi zelo težavnih odnosov med hčerkami, sinovi in novimi partnerji staršev; a tudi težav, ki jih ima Rachel v novi vlogi mame, ko čaka Leilo po treningu in ni vedno tako, kot si Rachel želi.

Les enfants des autres (I figli degli altri)

Francija 2022

Režija: Rebecca Zlotowski

Igrajo: Virginie Efira, Roschdy Zem in Chiara Mastroianni