Ko policija preiskuje ... policijo

Dvajsetletni Guillaume Girard se z mamo, sestro in njenim fantom iz mesteca na francoskem podeželju odpravi v Pariz, da bi se vsi skupaj udeležili enega izmed tolikih protestov t. i. rumenih jopičev. Odprave v prestolnico so se lotili bolj v obliki enodnevnega izleta kot pa z namenom zagrizenega protivladnega pohoda. Kljub mirnemu demonstriranju pa so se znašli v napačnem trenutku na napačnem mestu: iz pištole policista je nepričakovano priletel strel v dvajsetletnikovo glavo.

Po nekaj dneh kome se Guillaume ponovno prebudi, pa čeprav njegovo življenje ne bo več isto kot prej. Posledice policijskega nasilja bo nosil vse življenje. Njegov primer nekega dne dobi na svoji mizi Stéphanie Bertrand, policijska preiskovalka, ki opravlja dokaj kompleksno delo preverjanja postopkov svojih kolegov. Zaupali so ji Dossier 137 - Primer 137, nehvaležno preiskavo o mladeniču, ki je med množičnim protestom utrpel hude poškodbe glave. Preiskovalka kmalu ugotovi, da je dvajsetletnik prišel na protest iz podeželskega kraja Saint-Dizier, v katerem je sama odraščala in kjer še danes živi njena mama; med drugim, ko se odpravi domov, naleti ravno na družino nesrečnega Guillaumea, kar jo zbega. Stéphanie Bertrand je vse bolj odločena, da bo našla odgovornega za policijsko nasilje, a se tudi sama znajde pod drobnogledom policijskih kolegov. Med njimi je njen nekdanji mož in oče njenega sina, ki ji skuša dopovedati, da je policija že več let v vojni in da ji zato ni mogoče pripisovati krivd.

V enem izmed zanimivejših filmov lanskega festivala v Cannesu se je v Franciji živeči nemški režiser Dominik Moll poglobil v vlogo posebne enote francoskega notranjega ministrstva – Generalnega inšpektorata za nadzor nacionalne policije –, pri kateri policisti preverjajo delo ter morebitne napake in prekrške svojih kolegov. Režiser je pojasni, da ga ta služba zanima, ker gre za agente, ki jih kolegi na terenu sovražijo, obenem pa so pogosto tudi tarča medijev, ki jim očitajo, da so tako sodniki kot porota.

Stéphanie Bertrand, protagonistko grenke in neprizanesljive zgodbe, je odigrala izredna Lea Drucker, ki je za svojo vlogo prejela najpomembnejši nagradi francoskega filma: zlatega Césarja in nagrado Lumière.

Dossier 137

Država: Francija, 2025

Režija: Dominik Moll

Igrajo: Léa Drucker, Jonathan Turnbull in Mathilde Roehrich