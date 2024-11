Ko resnici nočemo pogledati v obraz

Škoda, da se bolj kot o filmu govori o tem, ali bo ravno zgodba o porotniku št. 2 tudi zadnji celovečerec izjemnega režiserja, saj zdravje 94-letnega Clinta Eastwooda, prejemnika štirih oskarjevih kipcev, po besedah njegovega producenta zadnje čase peša.

V filmu Juror #2 (Giurato numero 2) je Justin Kemp mladenič, ki se je v preteklosti boril z alkoholizmom, zdaj pa, ko se trudi, da bi si uredil novo življenje, ker se mu bo v kratkem rodila hčerka, mu ponudijo službo porotnika.

V kraju Savannah v Georgiji, največji zvezni državi ZDA, so v jarku našli mrtvo Kendall Carter. Umora dekleta je osumljen njen takratni zaročenec, James Sithe, ki naj bi jo po hudem prepiru do smrti pretepel in se kmalu nato znebil njenega trupla. Fant je bil do nedavnega član razvpite skupine razgrajačev in je za dvanajstčlansko poroto, sploh pa za tožilko Faith Killebrew, ki je na tem, da kandidira na krajevnih volitvah, idealni krivec. Justin Kemp, porotnik št. 2, pa se s časom prepriča, da je v resnici sam kriv za umor dekleta na cesti, ki jo je prevozil ravno v noči, ko je Kendall izgubila življenje, le da se mu je takrat zdelo, da je povozil jelena.

Ob kopici grozljivih spominov, ki vse bolj živo prihajajo na dan, je bodočemu očetu jasno, da je v resnici sam odgovoren za smrt mladega dekleta. Zgodba o pravičnosti in morali postavi tako osrednjega junaka pred izbiro, ali naj prizna krivdo in tako omogoči prekinitev kazenskega pregona osumljenca, ali pa naj zakrije resnico in dopusti, da obsodijo nedolžnega mladeniča.

Napetost Eastwoodove sodne drame nikoli ne popusti. K lepoti kadrov in prepričljive zgodbe režiser doda še igro vidnega in nevidnega, kjer pokaže, kako lahko spregledamo tudi to, kar je očitno, če resnici nočemo pogledati v obraz.

Osrednji junak skuša na vse načine prepričati ostale člane porote, da James Sithe ne more biti kriv, a nekatere značilnosti osumljenca so za ostale porotnike očitni dokazi krivde. Resnico, kot trdi film, vse prepogosto iščemo in najdemo v osebnih zgodbah.

Konec filma je prav tako prepričljiv kot celotni celovečerec, za katerega si je težko predstavljati, da bi ga ne nagradili z novim oskarjem.

Giurato numero 2

Država: ZDA 2024

Režija: Clint Eastwood

Igrajo: Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simons in Kiefer Sutherland