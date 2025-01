Ko se mafijec odloči, da bo spremenil spol

Manitas del Monte je boss mehiškega kartela, na samem vrhu slave in moči, ko odloči, da bo radikalno spremenil svoje življenje.

V pisarni znamenite skupine branilcev dela tudi Rita Moreno Castro, izredna odvetnica, ki jo ugrabijo in jo odpeljejo neznano kam. Prav v skritem brlogu sreča Manitasa, za katerega seveda dobro ve, da je vodja mamilaške združbe. Možakar ji predstavi dokaj svojevrstno željo; spremeniti spol ... Rita nima izbire in Manitasov predlog seveda sprejme. To ji omogoči spoznati povsem nepoznan svet, kjer se mora za vsako ceno znajti, saj tvega, da v hipu prestopi meje nezakonitosti ...

Osrednje filmsko presenečenje lanskega leta je energični, ritmični ponekod tudi odštekani celovečerec, ki je maja docela prepričal kritike festivala v Cannesu in si ga je od danes mogoče ogledati tudi v italijanskih dvoranah.

Delo, ki si je prejšnji konec tedna v Los Angelesu zagotovilo največ zlatih globusov in pred tem na francoski obali tudi nagrado žirije, je dobro uspeli, novi eksperiment danes dvainsedemdesetletnega francoskega režiserja Jacquesa Audiarda.

Pariški, že večkrat nagrajeni avtor, se je tokrat preizkusil z zelo posebno mešanico glasbenega filma, kriminalne drame in svojevrstne telenovele.

Zgodba je postavljena v Mehiko in v njej nastopajo predvsem mehiški in španski igralci, pa čeprav so film skoraj v celoti posneli na francoskih tleh.

V osrednji vlogi blesti španska igralka Karla Sofia Gascon. Tokrat pooseblja mehiškega preprodajalca, ki se odloči za spremembo spola, da bi tako lahko z družino pobegnil kriminalnim nasprotnikom.

V interpretacijo lika je dvainpetdesetletna protagonistka Gasconova prelila zelo osebno življenjsko izkušnjo, saj se je pri šestinštiridesetih letih tudi sama odločila za tranzicijo iz moškega v žensko in o tem napisala knjigo. Karla Sofia Gascon je z Zoe Soldano, Adriano Paz in Seleno Gomez v Cannesu prejela nadvse zasluženo skupinsko nagrado za najboljšo žensko vlogo ...

Emilia Pérez

Država: Francija, Mehika in ZDA, 2024

Režija: Jacques Audiard

Igrajo: Karla Sofia Gascón, Zoe Saldana, Selena Gomez, Adriana Paz in Édgar Ramirez