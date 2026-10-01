Ko v ljudeh zevajo praznine

Kljub zelo mračnemu, večernemu in nočnemu dogajanju najnovejši film Edoarda Gabbriellinija La città dei vivi (Mesto živih) osvetljuje predvsem praznine v ljudeh – tiste v življenju nekaterih protagonistov in tiste v dolgih avtobusih, ki iz središča Rima, prazni, peljejo v pozabljena, ranjena predmestja.

Gabbriellinijev celovečerni film je povzet po istoimenskem romanu pisatelja Nicole Lagioie, ki je navdih poiskal v grozljivi, a resnični zgodbi izpred desetih let v Rimu. Premierno so ga odvrteli prejšnji mesec na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah.

Marca 2016 je italijansko javnost pretresla vest o umoru 23-letnega Luce Varanija, ki ga je še kot otroka družina posvojila v sarajevski sirotišnici in mu ponudila nov dom ter novo življenje v predmestju Rima. Pri triindvajsetih letih je živel s starši, obiskoval večerno šolo in pomagal očetu pri prodaji sladkarij. Že več let je imel dekle Marto Gaia, s katero je načrtoval skupno prihodnost, pa čeprav je bilo denarja vselej premalo. Tudi zato se je z veliko lahkomiselnostjo znašel v dokaj čudni družbi, ki je prirejala večere v bogatih stanovanjih v središču Rima, na katerih so bili mamila in alkohol obvezna stalnica. Luco Varanija so novi znanci plačevali tudi za homoseksualne zmenke, ki jih je mladenič skrival; od določenega trenutka dalje je v bistvu živel dvojno življenje. Zgodbe je konec, ko najdejo Varanijevo truplo, zavito v rjuho, in aretirajo dva mlada ter zdolgočasena moška, ki ju obdolžijo srhljivega umora.

Roman Nicole Lagioie in film Edoarda Gabbriellinija ubereta drugačni poti. Pisatelj je v svoj fokus postavil slabo družbo, ki lahko usodno zaznamuje in hkrati uniči življenja tistih ljudi, ki se ji ne znajo upreti. Režiser pa se je osredotočil na osamljenost posameznika in na težke praznine, ki zevajo v življenjih tistih, ki z njimi ne znajo sobivati.

Za Gabbriellinija je La città dei vivi peti film, ki ga je režiral, potem ko je že imel za sabo bogato igralsko izkušnjo. Med najpomembnejšimi vlogami, ki jih je odigral, je prav gotovo lik Piera, protagonista filmske uspešnice iz leta 1997 Paola Virzija Ovosodo.

La città dei vivi

Država: Italija, 2026

Režija: Edoardo Gabbriellini

Igrajo: Emanuele Maria Di Stefano, Valerio Mastandrea, Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua