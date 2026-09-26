»Etnično čiščenje v Bosni je žal uspelo«

V sklopu cikla Kinofilm so v Kinodvorani AGRFT v Ljubljani – v sodelovanju s Festivalom migrantskega filma, ki ga do oktobra prirejajo na različnih lokacijah po Sloveniji – prikazali dokumentarni film Prekid vatre (Prekinitev ognja, 2025) Jakoba Kreseta. V filmu vojna in genocid nad Bošnjaki v Srebrenici nista neposredno prikazana, a prevevata vsak kader, vsako sekvenco oziroma izgovorjeno besedo protagonistke.

In ravno Hazira Đafić, nenehna napetost, travmatične izkušnje, dolgotrajne posledice, ki jih pušča vojna, oziroma stanje permanentne vojne so bili osrednji pojmi, ki sta jih v pogovoru z moderatorko večera, novinarko Kristino Božič, pogosto omenila oba filmska ustvarjalca: v Trstu živeči režiser s slovensko-nemškimi koreninami Jakob Krese ter fotografinja in novinarka Meta Krese, ki je pri tem projektu sodelovala kot raziskovalka in asistentka.

»Hazira se je prvič vrnila v svojo domačo vas z nami leta 2019. Njena vas je nad Srebrenico v Republiki Srbski. V tej vasi je pred vojno živelo sto družin, zdaj so le še tri. Kot prvo si ne upajo vrniti, kot drugo pa tam ni več šole, ni več trgovin, ni več ničesar. To je bil eden izmed pretresljivejših dogodkov, ki sem jih doživela z njo: kako je begala od ene hiše do druge in jokala. V bistvu je etnično čiščenje uspelo. To je zelo pomembno vedeti,« je na ljubljanskem dogodku poudarila Meta Krese.