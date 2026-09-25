Prava mojstrovina »zlobnih« Beatlov

Skupini Uncle Acid and The Deadbeats sledim v bistvu skoraj od njene ustanovitve. Od takrat je minilo celih 15 let in še vsakič, ko izide nov album, komaj čakam, da si ga zavrtim. Tako je bilo tudi prejšnji teden z izidom ploščka Shapes Of Midnight.

Uncle Acid and The Deadbeats so leta 2009 ustanovili pevec in kitarist Kevin Ryan Starrs, basist Kat in bobnar Red. Člani benda so se v naslednjih letih večkrat zamenjali, samo Starrs je ostal na svojem mestu, saj je glavni akter tega glasbenega projekta. Ob njem so danes še drugi kitarist George Hudson, basist Justin Smith, bobnar Jon Rice in pianistka Rachel Burnett.

Fantje (in punca) igrajo psihedelični doom oziroma stoner rok, ki izrazito spominja na glasbo s konca šestdesetih let. Nekateri pravijo, da je skupina neke vrste Black Sabbath z Johnom Lennonom na vokalu. Rekli bi lahko, da gre za neke vrste »zlobne« Beatle ali pa pop različico doom benda Electric Wizard. Dejstvo je, da je leta 2013 Ozzy povabil skupino na turnejo. Uncle Acid so tako imeli priložnost nastopati kot predskupina najboljšega heavy metal benda vseh časov. Stvar se je seveda obrestovala. Dve leti kasneje je izšla odlična plošča The Night Creeper, leta 2018 pa ravno tako zelo dobra Wasteland.

Skupina je danes prava ustanova svetovne doom scene. V vseh njenih albumih je očitna ljubezen do italijanskih noir in »giallo« filmov iz šestdesetih in sedemdesetih. Starrs se je namreč že v najstniških letih zanimal za tovrstne filme, njegova skrita želja pa je bila pripraviti glasbeno kuliso za enega izmed teh. Tako je nastal projekt Nell’ora blu. Starrs si je najprej izmislil zgodbo in napisal scenarij, nato pa začel s sestavljanjem glasbene kulise, ki je izšla leta 2024.

Danes se Uncle Acid in njegovi vračajo k tistim glasbenim ritmom, s katerimi so postali slavni pred leti. Shapes Of Midnight je tipičen Uncle Acid album. Poln je proto metal kitarskih rifov, okultnega roka in večglasnega petja. Vse skupaj pa kot po navadi izpade »vintage«. »Res ne maram sodobnega roka,« je v intervjuju izjavil Starrs, »saj zveni tako čisto, predelano in sterilno, kot da bi ga ustvaril računalnik.«

Skupina je osem novih pesmi posnela v Abbey Road studiu in uporabila izključno aparature iz sedemdesetih let. Fuzz kitare igrajo glavno v prvi skladbi House By The Grave, a tudi v vseh naslednjih. Druga Shapes Of Midnight je še boljša od prejšnje, medtem ko se ritem rahlo umiri v komadu When Evil Wakes, v katerem so v ospredju tudi klaviature nove pianistke Burnett. Naslednja Don’t Let It Control You je najboljša pesem albuma – izredno energična rokerska bomba, pravi šus v glavo! Psycho On The Loose se razlikuje po tem, da ima »čiste« metal rife, ki spominjajo na osemdeseta leta, nato pa spet vrnitev k Uncle Acid soundu s pesmima I Won’t Sleep in The Other Side Of The Sky. Skratka prava glasbena mojstrovina!

Shapes Of Midnight

Uncle Acid and The Deadbeats

Proto metal, doom, occult rock

Killer Candy Records, 2026