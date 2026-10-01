Na ogled bodo Integrali Sandija Renka

Tržaški Kulturni dom in umetnostno galerijo EContemporary bodo krasila tridimenzionalna dela Sandija Renka, in sicer v sklopu razstavnega projekta v dveh delih INTEGRALI 1-2: poklon Srečku Kosovelu/ omaggio a Srečko Kosovel. Prvi del projekta bo zaživel jutri ob 18.30 v Kulturnem domu ob prvi predstavi letošnje sezone Slovenskega stalnega gledališča. Umetnik bo tu predstavil svoja tridimenzionalna dela. 6. novembra pa bo sledilo odprtje razstave INTEGRALI-2 v prostorih galerije EContemporary. Obe razstavi preko različnih jezikov in kontekstov ponujata celovito in večplastno branje Renkovega ustvarjanja. Že iz samega naslova projekta izhaja, da je ta zasnovan kot poklon Srečku Kosovelu. Renkove stvaritve namreč spremlja izbor Kosovelovih pesmi, ki vzpostavljajo dialog na podlagi tematske in čustvene sorodnosti med umetnikoma. Razstavi se vključujeta v dogodke Kosovelovega leta 2026, ki ga Slovenija posveča stoletnici pesnikove smrti.

Sandi Renko se je rodil leta 1949 v Trstu in izhaja iz italijansko-slovenskega okolja. Maturiral je na Državnem umetnostnem zavodu Umberto Nordio v Trstu. Iz leta 1969 je njegovo prvo delo iz valovite lepenke (canneté), osrednjega elementa njegovega likovnega ustvarjanja, ki ga zaznamujejo geometrijska abstrakcija, tridimenzionalnost in zaznavna interakcija med umetniškim delom in gledalcem. V začetku sedemdesetih let se je preselil v Padovo in tam odprl atelje za vizualno komunikacijo, oblikovanje in umetniško vodenje ter se hkrati več kot petdeset let posvečal raziskovanju vizualnih umetnosti.