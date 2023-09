Koralna komedija brez presežkov

V velikem in luksuznem Palace hotelu v švicarskm Gstaadu se 31. decembra 1999 pripravljajo na praznovanje prehoda iz starega v novo leto, ki seveda pomeni tudi prehod v novo tisočletje.

Pričakovanja petičnih gostov so zelo različna: ene je strah napovedanega konca sveta, drugi pa razmišljajo, kako bodo lahko ob tem zaslužili.

Za vse goste skrbi hotelski menedžer Hansueli, ki je že dolgo vajen zadovoljevati katerokoli željo premožnih strank. Tudi takrat, ko imajo zanj še tako absurdne zahteve.

Najnovejši celovečerec danes devetdesetletnega Romana Polanskega je bil v začetku septembra premierno prikazan na beneški Mostri. Zamisel za novo filmsko stvaritev je v režiserjevem predalu tičala več kot dvajset let, saj je Polanski idejo o satirični komediji zasledoval od leta 2000 oziroma od novoletne noči, ki jo je tudi sam preživel v istem hotelu, kjer je posnel svoj zadnji film The Palace.

Francosko-poljski režiser judovskega rodu se je tako na stara leta vrnil k eni svojih velikih ljubezni, to je komediji. Po izrednem zgodovinskem delu J’accuse, ki so ga pred štirimi leti prav tako predstavili na Lidu in je naletel na izjemen uspeh, je Roman Polanski tokrat izbral beneški festival za predstavitev koralne komedije, ki mu je resnici na ljubo le delno uspela.

Like bogatih ljudi, ki se na silvestrovo znajdejo v čudovitem hotelu, je tudi z oskarjevo nagrado ovenčani avtor znal prikazati zelo od blizu, saj, kot je sam povedal, je večkrat letoval v Gstaadu in je pozorno opazoval like, ki jih je želel postavili na platno. Vseeno pa mu film ni uspel.

Kljub temu, da je pri pisanju scenarija sodeloval celo Jerzy Skolimowski, je zgodba marsikdaj dolgočasna in predvidljiva. Kar pa mogoče še najbolj zmoti je to, da ves čas zelo spominja na sicer uspešni film Trikotnik žalosti švedskega režiserja Rubena Östlunda. Podobno kot Östlund tudi Polanski postavi skupino bogatašev na kup ter se iz njih in njihovih navad pikro norčuje, le da jih švedski avtor z ladjo pospremi na odprto morje. V Parizu živeči Polanski pa ostane v zasneženem hotelu sredi švicarskih Alp ..

The Palace

Država: Italija, Francija, 2023

Režija: Roman Polanski

Igrajo: Oliver Masuccci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida in Luca Barbareschi