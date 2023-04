Koralno, učinkovito, gledališko

Trdnost posameznikove volje pri kljubovanju krivicam je temelj demokratičnega sistema. Misel ne izhaja iz današnjega italijanskega državnega praznika, temveč iz gledanja predstave Mario in čarodej, ki je v petek premierno zaživela na odru tržaškega Kulturnega doma. Literarno predlogo zadnje produkcije sezone Slovenskega stalnega gledališča je režiserki Ivani Djilas in avtorici dramatizacije oziroma dramaturginji Tatjani Doma ponudila zapuščina Thomasa Manna, in sicer novela Mario und der Zauberer. Prvič je bila objavljena leta 1930, potem ko je eden največjih pisateljev dvajsetega stoletja leta 1929 prejel Nobelovo nagrado. Ob afirmaciji lastne slave je podpisal literarno delo, s katerim je opozoril na vzpenjajočo ekskluzivistično ideologijo v Nemčiji, ki je začela kloniti manipulaciji nacizma in je doživela epilog v razdejanju vojne.

Okvirna zgodba je postavljena med policijsko zaslišanje, ki ga inšpektor vodi s Thomasom Mannom v italijanskem namišljenem letovišču Torre di Venere. Pred očmi gledalcev se nato v osemdesetih minutah razplete dvodelna struktura novele nemškega nobelovca. V prvem delu razlaga protagonist o nestrpnosti, ki jo kot tujec doživi z družino, kar ga prisili, da se seli iz hotela v penzion, ki ga upravlja gospa Angiolieri. Drugi del pa priča o čudežnem dogodku. Čarodej Cavaliere Cipolla nastopa namreč v letovišču, kjer je prvoosebni pripovedovalec priča neverjetnemu prizoru s tragičnim, a katarzičnim razpletom.

Zaključna predstava repertoarja za odrasle je nedvomno presežek letošnje sezone. Predvsem igralska zasedba nakazuje možno pot, ki lahko ponese Slovensko stalno gledališče na višje mesto v slovenskem gledališkem okolju s primerno mero ambicije, brez nostalgije, s kančkom poguma ter brez sklicevanja na težave finančno-administrativne narave. In s pravim ansamblom, s katerim graditi odrski izraz mesta v zalivu.

Ponovitve bodo v Trstu v petek in soboto, 5. in 6. maja, ob 20. uri ter v nedeljo, 7. maja, ob 16. uri. V ponedeljek, 8. maja, bodo predstavo ponudili na ogled goriškemu občinstvu v Kulturnem domu v Gorici ob 20. uri.