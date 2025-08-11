Strip naj Kosovela približa več ljudem

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo Srečko Kosovel povezan s stripom. Po izidu stripov o Cankarju, o Finžgarjevem romanu Pod svobodnim soncem in drugih slovenskih epskih zgodbah so se pri založbi Škrateljc iz Bevk pri Vrhniki odločili tudi za objavo Srečkonstripa, ki mlajšim in starejšim bralcem predstavlja lik kraškega pesnika evropskega dometa. Lično izdelano knjižico so prejšnji četrtek predstavili v svežem objemu sadovnjaka nabrežinskega župnišča ob cerkvi sv. Roka. Večer je priredilo SKD Igo Gruden.

Ob odsotnosti ilustratorja Jake Vukotiča, ki je prispeval levji delež k nastanku stripa, je o zahtevnem poteku dela najprej spregovoril Žiga X Gombač, ki se je pred pisanjem besedila za strip eno leto posvetil raziskovanju, izobraževanju in študiju Kosovelove dediščine.

Vsebino grafične novele sestavlja pripoved med kraškim pesnikom in novinarjem, ki jo prekinjajo Kosovelove pesmi, njegove asociacije in vizije glede prihodnosti. Cilj stripa je približati Kosovelovo umetnost čim širšemu številu ljudi, so dejali na srečanju in izpostavili aktualnost njegove poezije. Strip tako ali drugače obravnava razne pesnikove ustvarjalne svetove: impresionistične, ekspresionistične, konstruktivistične in futuristične pesmi.

V imenu založbe je Uroš Grilc spomnil, da predstavlja strip lahko iztočnico za debato in soočenje okrog pomena, vloge in sporočil Kosovelove poezije. Srečkonstrip je bil po izidu deležen odličnih cen in recenzij. Posamezne odlomke iz stripa je v Nabrežini doživeto prebrala Nina Peče Grilc.