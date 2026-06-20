Tržaški Verdi v novo sezono z enajstimi koncerti, sedmimi operami in baletom

TTik pred sinočnjo premiero zadnje opere v letošnji sezoni - Elektra Richarda Straussa po libretu Huga von Hofmannsthala bo na sporedu do 28. junija - je gledališče Verdi iz Trsta predstavilo simfonično, operno in baletno sezono, ki bo od 20. septembra letos do 20. junija prihodnjega leta ponudila enajst koncertov (ob teh še dva božično-novoletna), sedem oper in en balet.

Četrtkova predstavitev je v dvorano Victor de Sabata privabila nepričakovano število ljudi, med katerimi je bil tudi predsednik Slovenskega stalnega gledališča Ivan Jevnikar. Takšen odziv potrjuje rastoče zanimanje za teater, ki ga v zadnjih letih izkazujejo tudi številke. Te je navedel intendant Giuliano Polo: zabeležili so od 8 do 11 odstotkov višje prihodke od prodaje vstopnic, povprečna zasedenost teatra je preko 85-odstotna, priliv občinstva - tudi iz tujine - je vedno bolj razveseljiv. Skratka: Polo je prikazal sliko, ki navdaja z optimizmom, saj potrjuje osrednjo vlogo tržaškega opernega gledališča v FJK - nadvse uspešna so bila tudi gostovanja v Vidmu in Pordenonu -, obenem pa postavlja gledališče na mednarodni zemljevid.

Prisotnost sodobne glasbe

Julija bosta orkester in zbor odpotovala v prestolnico Vietnama Hanoj, kjer bo na sporedu Traviata, zato bo poletna ponudba v Trstu nekoliko okrnjena z eno samo opereto - Bajadero - in s koncertom glasbe Johna Williamsa pri Svetem Justu. Dne 20. septembra se bo začela simfonična sezona, ki bo po novi shemi trajala do 19. maja. Prva dva koncerta, 20. in 24. septembra, bosta potekala v sodelovanju s tržaškim Koncertnim društvom v okviru festivala Svetilnik glasbe; oblikovala ju bosta dirigent Francesco Lanzillota in pianist Benedetto Lupo, ki bosta na prvem koncertu ponudila glasbo Ezia Bossa, Mauricea Ravela in Dmitrija Šostakoviča, drugega pa bo z Mozartovo glasbo vodil priznani mojster stare glasbe Ton Koopman, solist bo pianist Francesco Piemontesi. Tretji koncert bo 28. in 29. novembra v domeni glasbenega vodje teatra Enrica Calessa, ki je na predstavitvi orisal smernice in vsebino svojih programov, tako opernih kot simfoničnih.

Novi umetniški vodja Valerio Vicari je opozoril na prisotnost sodobne glasbe, ki bo s kratkimi skladbami zastopana na skoraj vseh koncertih: na tretjem koncertu bodo ob Beethovnu in Brahmsu izvajali Anna Schreierja, na četrtem pa Giuseppeja Sinopolija, ki je umrl pred 25 leti. Poleg Sinopolijeve Pour un livre à Venise bosta 3. decembra na programu še Jean Sibelius in Peter Ilič Čajkovski, dirigiral bo Tito Ceccherini, solist bo violinist Kerson Leong. Peti koncert bo 18. decembra dirigiral Donato Renzetti: Carlo Boccadoro bo predstavil Tre danze, Maurizio Baglini bo igral drugi koncert Sergeja Rahmaninova, program bo dopolnila Suita iz Labodjega jezera. Šesti koncert bo na vrsti 23. decembra, dirigent bo Will Humburg, solista pa tržaški tenorist Massimo Giordano in hornist Andrea Mancini, ki bosta postregla s pravim biserom Benjamina Brittna, Serenado op. 31; koncert bo odprla skladba Unanswered question Charlesa Ivesa, zaključila pa prelepa Berliozova Symphonie fantastique op. 14.

Celoten program tukaj.

Abonmaji in vstopnice za simfonično in operno sezono bodo na voljo od 23. junija dalje tako na spletu (boxoffice@teatroverdi-trieste.com) kot pri blagajni tržaškega Verdija.