Soline v duši, sol in blato na platnu

Izbrana dela Cveta Marsiča, mednarodno uveljavljenega slovenskega slikarja, so tačas na ogled na dveh tržaških prizoriščih: v Kraški hiši v Repnu v organizaciji Zadruge naš Kras in v Galeriji Torbandena v Trstu, kjer je umetnik že večkrat razstavljal. Na ogled je izbor najbolj reprezentativnih slik, ki so nastale od leta 2000 do danes.

V Kraški hiši vidimo tri platna večjega formata, v Galeriji Torbandena pa večinoma manjše slike. Cveto Marsič, ki živi in ustvarja v Španiji, je ostal vezan na svoje korenine, saj so Sečovlje, njegov rojstni kraj, zanj primaren vir navdiha: sol in blato uporablja kot reliefno osnovo na platnu, na katerega posega nato z barvo. Kustos razstav je vodja galerije Alessandro Rosada, ki je na odprtju povedal, da želijo posvetiti dogodek v spomin lani preminuli Sandri Filipovič, ki je redno zahajala na razstave in ljubila likovno umetnost. Razstavo v Kraški hiši si lahko ogledamo do prvega septembra ob sobotah in nedeljah od 11.00 do 12.30 in med 15.00 in 17.00. Razstava v Galeriji Torbandena pa je na ogled ob sredah, četrtkih in petkih od 16. do 19.30 in ob sobotah med 11. in 13. uro ter med 16. in 19.30.

Akademski slikar Cveto Marsič sodi v sam vrh slovenske sodobne abstraktne umetnosti in je mednarodno priznan. Od druge polovice osemdesetih živi in ustvarja prvenstveno v kraju Grajal v Španiji, za krajša obdobja je živel in postavil atelje tudi v drugih evropskih mestih, kot sta na primer Berlin in Turin, predvsem pa v Španiji in na Portugalskem. Veliko je razstavljal po svetu, se udeležil najpomembnejših sejmov sodobne umetnosti, med drugim tudi v New Yorku. Galerija, v kateri redno razstavlja, je poleg Torbandene v Trstu Galerie Stefan Röpke v Kölnu. Dela Cveta Marsiča hranijo v prestižnih javnih in zasebnih zbirkah.