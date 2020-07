Kravosove poslanice

Ko se je marca »poveznil nad nas stekleni pokrov izrednih razmer in smo se kot vrabci zdrznili pred nevidno roko nepoznane okužbe«, kot je zapisal tržaški pesnik Marko Kravos, smo ljudje začeli sobivati z osamitvijo. Nanjo je vsakdo reagiral po svoje, Kravos z ustvarjanjem pesniških poslanic članom in prijateljem Bralne značke – od lani namreč predseduje istoimenskemu društvu, ki vsako leto poveže okrog 140.000 ljubiteljev branja (pred nekaj dnevi je bil na tej funkciji tudi potrjen). Nastalo je tako dvanajst pesnite, ki jih je sproti objavljal na spletni strani in socialnih omrežjih Društva Bralna značka; prva nosi datum 20. marec, zadnja »v prvem krajcu maja 2020«, vse pa so pravkar izšle v knjižici, ki nosi naslov Poslanica v dvanajstih zlogih. Opremljena je z risbami Klavdija Palčiča, jutri ob 18. uri jo bodo predstavili v Tržaškem knjižnem središču (Trg Oberdan 7). Ob avtorjih bodo sodelovali Slavko Pregl, Andreja Duhovnik Antoni in Manca Perko, tako da bo jutrišnje srečanje tudi priložnost za predstavitev dejavnosti Bralne značke in načrtov za njeno jubilejno 60. leto.