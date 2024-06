Kresnik Pričakovanjem pisateljice Anje Mugerli

Kresnika za najboljši slovenski roman leta je prejela Novogoričanka Anja Mugerli za roman Pričakovanja, ki ga je izdala Cankarjeva založba. V njem avtorica tematizira neplodnost in umetno oploditev.

Zmagovalka je prejela priznanje in finančno nagrado v vrednosti 7000 evrov bruto, ki jo podeljuje medijska hiša Delo. Podelitev 34. nagrade kresnik je Delo organiziralo tradicionalno na kresni večer, v nedeljo, na Cankarjevem vrhu na Rožniku. Zbrane goste je po uvodnem pozdravu direktorice Dela Nataše Luša nagovorila direktorica Javne agencije za knjigo RS Katja Stergar.

Na prireditvi sta bili tretje leto zapored podeljeni tudi Delovi nagradi za mlade literate in literarne kritike mlado pero. Dobitnik nagrade mlado pero za mladega literata je pesnik Pino Pograjc, dobitnica nagrade mlado pero za mladega kritika je Anja Zidar. Nagrada za mladega literata znaša tisoč evrov, nagrajena mlada kritičarka pa bo prihodnje leto dni v Delovi redni rubriki Recenzijski izvod, ki je vsak teden v Književnih listih, objavljala honorirane kritike.

Predstavitvi mladih literatov in kritikov je sledil osrednji del nedeljske prireditve s predstavitvami nominirancev, s katerimi se je v živo pogovarjala TV-voditeljica Bernarda Žarn. Sledil je prihod žirije iz klavzure, predsednik Igor Bratož pa je razglasil kresnikovega nagrajenca in utemeljil izbor žirije.

S kresnikom nagrajena Anja Mugerli »na literarno dovršen in reflektiran način odpira tabuje, kot so neplodnost in dileme ob postopkih umetne oploditve. Neposredno spregovori o nadzoru nad razmnoževalno vlogo ženske, ki je kljub emancipaciji v sodobni družbi še vedno zreducirana na maternico, in podvomi o idealizaciji materinstva, ki ga okolica spodbuja za vsako ceno in vzbuja občutek krivde, kadar ženska ni pripravljena za to žrtvovati lastnega zdravja ali načina življenja,« je žirija zapisala v utemeljitvi.

Anja Mugerli je v pogovoru pred razglasitvijo nagrade povedala, da ime glavne junakinje Jana ni naključje, ji ga je pa dala proti koncu pisanja. Kot je še povedala, je pisala o izkušnji, ki je njena lastna. Od tod tudi ideja za roman, pri pisanju pa je imela nek občutek nujnosti, da ga napiše.

Po prejemu nagrade je za Slovensko tiskovno agencijo povedala, da je izjemno vesela, v prvi vrsti zato, ker je ves čas, ko je pisala, čutila, da je zanjo to res pomemben roman ter obenem roman, ki lahko bralcu veliko da. Ukvarja se namreč s temo, ki v družbi sicer je prisotna, a morda ne tako zelo vidna, sama pa je želela, da bi se tudi skozi ta roman odprl prostor za pogovor o teh stvareh.

Srečanje in javni pogovor s kresnikovo nagrajenko Anjo Mugerli bo v četrtek, 27. junija, ob 19. uri v Knjigarni kavarni Maks v Novi Gorici. »Anjine nagrade smo še posebej veseli, saj je ena najvidnejših literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev iz Goriške,« so zapisali organizatorji srečanja. O nagrajenem romanu Pričakovanja se bo z avtorico pogovarjala Katarina Gomboc Čeh, na Maksovih policah pa bo tudi njen najnovejši roman Plagiat (Miš, 2024), so še napovedali.