Lažninka med najboljšimi slovenskimi stripi

V okviru Festivala stripa Tinta Ljubljana so v prejšnjih dneh podelili nagrado zlatirepec za najboljše stripe. Letos se je za nagrado potegovalo 110 naslovov v šestih kategorijah. V kategoriji domači stripi za otroke in mlade je slavila Lažninka Mance Krošelj in Maše Ogrizek, ki je izšla pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT).

»Zelo veseli smo, da je komisija prepoznala kakovost stripa, ki je predhodno izhajal v reviji Galeb,« je povedala urednica ZTT Martina Kafol. Sicer pa to ni prvi zlatirepec za knjigo iz zakladnice tržaške založbe, pred dvema letoma sta jo namreč v isti kategoriji prejela tudi David Krančan in Jurij Bobič za strip Mala Mara.

Težje teme z veliko mero topline

S čim pa je Lažninka prepričala komisijo? »Težje teme, kot so razhod staršev, žalovanje po smrti bližnjega in selitev, avtorici v strip vpeljeta spretno, pristno, neobremenjujoče in z veliko mero topline. Ilustratorka ne varčuje z igrivostjo in živahnostjo, pisateljica pa nas pretanjeno, jasno in tekoče vodi čez zgodbo,« je med drugim zapisala komisija.