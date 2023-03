Legendarni Robert Plant bo nastopil v portoroškem Avditoriju

Robert Plant, nekdanji pevec legendarne skupine Led Zeppelin, niti pri 74. letih ne počiva na lovorikah stare slave in še naprej ustvarja na samostojni glasbeni poti, ki jo tlakuje že od leta 1981. Njegov aktualni glasbeni projekt bo predstavil tudi pri nas, saj 24. avgusta prihaja v portoroški Avditorij, poročajo Primorske novice. Vstopnice bodo začeli prodajati jutri.

To bo njegov drugi obisk pri nas po letu 2007, ko ga je 1800-glava množica pričakala na koprskem Titovem trgu, pišejo Primorske novice. Tokrat prihaja, da bi predstavil svoj akustični projekt z zasedbo Saving Grace z barvitim repertoarjem, ki zajema od folka so duhovne glasbe in tradicionalnega bluesa.

Vstopnice za koncert, ki ga pripravljata Koda Events in Vigna PR v sodelovanju z Občino Piran in Avditorijem Portorož, gredo v prodajo jutri ob 10. uri na spletnem in drugih prodajnih mestih Eventima. Na voljo bodo v cenovnem razponu od 44 do 79 evrov.