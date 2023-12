Leo Černic s Kozmonavti na Animateki do nove nagrade

Na nocojšnji podelitvi nagrad mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, ki letos praznuje 20 let obstoja, so v ljubljanskem Kinodvoru med drugimi nagradili Lea Černica, ustvarjalca in filmarja iz Ronk, ki je v zadnjih letih že večkrat opozoril nase s svojimi kratkimi animiranimi filmi. S projektom Kozmonavti, pri Studiu Finta ga razvija s Tino Smrekar, je osvojil nagrado CEE Animation Forum 2024, ki zmagovalnemu projektu prinaša vabilo na istoimenski dogodek. Nagrajeni režisersko-producentski duet združuje ustvarjalnost, empatijo in produkcijsko kakovost ter prinaša zgodbo in like, v katere se je zelo enostavno zaljubiti, so zapisali pri Animateki.

Černic je bil s projektom Kozmonavti med 11 izbranimi za drugi Rise & Shine Animation Lab, delavnice za mlade talente in njihove kratke filme, ki so jim ponudili daljši poglobljen program mentoriranja, pri čemer so sodelovali s priznanimi strokovnjaki na področju animacije, kot so Anna Vašova, Michael Dudok De Wit in Pedro Rivero.