Letošnja nagrada Radojke Vrančič za vrhunske prevode Mojci Petaros

Društvo slovenskih književnih prevajalcev je letošnjo nagrado Radojke Vrančič za vrhunske prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino namenilo prevajalki Mojci Petaros za prevod romana Camile Sosa Villada Pokvarjenke, ki je lani izšel pri Mladinski knjigi.

Nagrado, ki je namenjena prevajalkam in prevajalcem do vključno 35. leta starosti, ji bodo podelili prihodnjo sredo v okviru 41. Slovenskega knjižnega sejma.

Kot je v utemeljitvi zapisala strokovna komisija, Petaros »onkraj vprašanj kontekstualne ustreznosti v prevodu uspešno realizira slogovne premene izvirnika, v katerem se trdi realizem življenja protagonistke prepleta s poetično, celo magičnorealistično dikcijo. Prevajalka to poustvarja z odličnim občutkom za ritem in zven, pri čemer vešče uporablja številna stilistična sredstva, od aliteracije do paralelizmov, obenem pa se uspešno spopada z dolgimi, skladenjsko kompleksnimi povedmi izvirnika. Na drugi, naturalistični strani slogovnega razpona romana, v dialogih in popisih umazane resničnosti miljeja, kjer so povedi pogosto kratke in trde, Petaros spretno poustvarja njegovo podobje in ne gladi ostrih robov«.

Petčlansko strokovno komisijo za nagrado so sestavljali predsednik Jernej Županič ter Nina Gostiša, Niko Jež, Mojca Kranjc in Katja Zakrajšek.