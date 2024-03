Literarna nagrada vstajenje Majdi Artač Sturman

Pesnica in pisateljica Majda Artač Sturman prejme literarno nagrado vstajenje za leto 2023, je sklenila komisija, ki so jo sestavljali prof. Magda Jevnikar, prof. Jadranka Cergol, prof. Adrijan Pahor, novinarka Erika Jazbar, urednica Nadia Roncelli in urednik Marij Maver. Podelili ji jo bodo za pesniško zbirko Strehe, ki je izšla leta 2023 pri Založništvu tržaškega tiska, in za njen dosedanji opus v celoti.

Majda Artač Sturman je občutljiva opazovalka dogajanja, so zapisali v utemeljitvi, v katerem odkriva svetle in temne plati življenja, njena specifika pa je v globoki želji, da bi osmislila to, kar bi lahko preprosto imenovali »vsakdanjik«. Čeprav ji tudi velike teme niso tuje, je prava mojstrica v opisovanju drobnih stvari, celo predmetov, ob katerih se rada zaustavi in razprede zanimive ugotovitve z izbranimi, domiselnimi in bogatimi verzi. Njen odnos do jezika se kaže tudi v skrbnem izboru besed in iskanju primerne zvočnosti. Sredi razbitosti današnjega sveta je njena vera v besedo, pesnjenje, ustvarjanje – oaza miru in varnosti.

Nagrado bodo podelili v ponedeljek, 8. aprila, ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Trstu.