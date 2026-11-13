Ljubezensko pismo rodni Kanadi

Kanadski roker Bryan Adams se po enem samem letu vrača z novim glasbenim materialom. Potem ko je lani izdal ploščo Roll With The Punches, je danes na vrsti album z naslovom How’s It Goin’. Adams, ki bo 12. decembra v sklopu evropske turneje nastopil tudi v ljubljanski areni Stožice, v gledališču Rossetti v Trstu pa z akustičnim koncertom 2. februarja, je plošček tudi tokrat izdal s svojo glasbeno založbo Badams Music.

Bryan Guy Adams se je rodil leta 1959 v zvezni državi Ontario v Kanadi. Ker je bil njegov oče diplomat, je Adams otroška leta preživel v evropskih prestolnicah. Pri petnajstih letih je v Kanadi pel v skupini Sweeney Todd, proti koncu sedemdesetih pa je spoznal glasbenika Jima Vallancea, s katerim je leta 1980 izdal svoj prvenec Bryan Adams. Po enem letu je izšla še druga plošča You Want It You Got It, s tretjo Cuts Like A Knife in naslednjo Reckless pa je Adams zaslovel po celem svetu. Nastopil je na svetovni turneji kot predskupina benda The Police in se tako predstavil širši publiki. Album Reckless iz leta 1984 je bil prvi, ki je v Kanadi dosegel milijon prodanih izvodov, obenem je bil kar dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici, šest pesmi pa se je uvrstilo med petnajst najboljših singlov. Na njem so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of 69 in It’s Only Love v duetu s Tino Turner.

V naslednjih letih je Adams izdal še cel kup albumov, med njegove največje uspešnice pa sodi pesem (Everything I Do) I Do It For You, ki je nastala za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991. Do danes je kanadski roker, ki se posveča tudi fotografiji in filantropiji, izdal sedemnajst studijskih plošč, zadnja How’s It Goin’ pa je zagledala luč sveta prejšnji teden.

How’s It Goin’ je Adamsovo ljubezensko pismo Kanadi. Trinajst pesmi za malo več kot štirideset minut glasbe. Komadi so zasnovani na ljudeh, krajih, pokrajinah in zgodbah, ki so oblikovale njegovo domovino.

»Ideja je bila posneti ploščo o Kanadi,« je Adams pojasnil v nekem intervjuju. »Vse se je začelo s pisanjem pesmi za dokumentarec Canada’s Wild Eastern Edge. Po dolgem raziskovanju sem dobil navdih in začel s pisanjem drugih skladb o Kanadi. Iz glasbenega zornega kota me je projekt popeljal do nekoliko drugačnega zvoka, kar je bilo seveda zelo vznemirljivo.«

Med boljše pesmi novega albuma spada singl 51st State, neke vrste šaljiv odgovor na namigovanja Donalda Trumpa, da bi Kanada postala enainpetdeseta zvezna država Združenih držav Amerike. Omembe vredna je tudi skladba The Ballad of Terry Fox, v kateri Adams opisuje zgodbo o Terryju Foxu, kanadskem atletu, ki je leta 1980 pretekel več tisoč kilometrov na eni nogi (bil je namreč amputiranec) in na tak način zbiral sredstva za boj proti raku.