Skrbijo jih draginja in nizke pokojnine

Na seznamu strank, ki nameravajo prihodnjo pomlad sodelovati na občinskih volitvah v Trstu, je tudi stranka upokojencev Noi Pensionati insieme, ki se je včeraj predstavila v kavarni San Marco. Koordinatorja Italo Sciarrino in Dino Zappador sta povedala, da se stranka še ni odločila, v katero koalicijo bo vstopila.

Nameravali so namreč podpreti župansko kandidaturo Francesca Russa, zato jih je novica, da bo leva sredina kandidirala Mitjo Gialuza, presenetila. »Naše zahteve niso politično opredeljene,« je dejal Sciarrino, »prisluhnili bomo vsem kandidatom in se nato odločili«.

Draginja, neprilagojene pokojnine, kriza v zdravstvu in še marsikaj jih je privedlo do tega, da vstopijo v igro. »Tretjina prebivalcev Trsta je starejša od 65 let. Več kot 8000 občanov prejema manj kot 1000 evrov pokojnine na mesec,« je povedal Zappador, »22.000 je osamljenih starejših prebivalcev, od teh je 17.000 žensk, večina pa potrebuje zdravstveno oskrbo. Že res, da je za javno zdravstvo pristojna dežela, a ne pozabimo, da je župan odgovoren za zaščito zdravja občank in občanov.« Županu Robertu Dipiazzi očitajo, da si v letih županovanja ni prizadeval za izboljšanje zdravstvenega sistema v mestu in da je prebivalce prepustil samim sebi. Najbolj jih je razočaral pristop do gradnje novega terapevtskega bazena, saj so se morali starejši prebivalci odpovedati prepotrebnim terapijam ali se peljati v druga mesta, na primer v Koper, da bi se zdravili s terapijo v vodi.

»Upokojenci smo za mesto dragoceni,« je poudaril Sciarrino, »ne samo zato, ker smo številni. Tu živimo in porabimo svoj denar. Zato je pomembno, da imamo zastopstvo v občinskem svetu.«

V program, je pojasnil, je stranka vključila več postavk. Želijo si, da bi bila zdravstvena oskrba vsem bolj dostopna, da bi za starejše od 65 let razpolovili ceno javnega prevoza in da bi bilo mesto varnejše. V program so vključili tudi željo po ureditvi mesta brez arhitektonskih pregrad in pravico do stanovanja za šibkejše osebe. Nazadnje opozarjajo na vse večje število osamljenih starejših občanov in spominjajo, da si v Trstu vsako leto vzame življenje okrog 12 ostarelih oseb.