Ljubljana Festival: prilagojen, a kakovosten

Program 68. Ljubljana Festivala bi moral biti nared. Od prvih napovedi do začetka junija so ga organizatorji večkrat spremenili, ker so se pač morali prilagajati posledicam koronavirusa, v prvi vrsti omejitvam gibanja. Prireditelji so dodelani program predstavili v torek – po številnih črtanjih so vnesli nekaj nadvse zanimivih predlogov, ki bi morali v uradnem programu Ljubljana Festivala 2020 tudi ostati. Za številne tuje obiskovalce trenutno še obstaja prepoved vstopa v Slovenijo, kar velja na primer za italijanske državljane. Upati je, da bo med državama le prišlo do ustreznega dogovora in da si bomo, kot v prejšnjih letih, lahko ogledali katerega izmed ljubljanskih dogodkov.

Med razkritimi novostmi velja omeniti prizorišča: več dogodkov kot zadnja leta bodo izvedli na prostem, in sicer na prostranem Kongresnem trgu. To omogoča spoštovanje varnostnih predpisov, obenem pa večjo prisotnost občinstva. Negativna plat je lokacija sama, ki po eni strani gledalcu-poslušalcu ne zagotavlja dobre vidljivosti, po drugi pa prepušča tako organizatorje kot obiskovalce v milost in nemilost vremenskih razmer.

Med dogodki, o katerih se do zadnjega ni vedelo, če jih bo mogoče izvesti, bi izpostavili koncerta dveh izjemnih opernih pevcev: sopranistke Anne Netrebko (18. avgusta na Kongresnem trgu) in tenorista Jonasa Kaufmana (26. avgusta prav tako na Kongresnem trgu). Zelo bogat je program komorne glasbe, izpostavili bi vsaj nastop zasedbe I solisti veneti (23. julija, Preddverje Križank) in koncert tržaškega violinista Črtomirja Šiškoviča (13. avgusta, Peklensko dvorišče Križank).V program so ponovno vključili nastop baletnega ansambla mariborske opere, namesto prvotno napovedane predstave Tango pa se bo predstavil z baletnim triptihom Falling Angels (13. julija na Kongresnem trgu).

Uradni začetek in zaključek festivala sta, tudi glede na napovedi koronačasa, ostala nespremenjena. Uvod so zaupali Beethovnu in »evropski himni«: 2. julija ob 21. uri bodo na Kongresnem trgu pod taktirko Charlesa Dutoita nastopili orkester in zbor Slovenske filharmonije in Komorni zbor Megaron. Letošnji Ljubljana Festival se bo uradno zaključil 30. avgusta ob 20.30, prav tako na Kongresnem trgu, ko bo pod vodstvom Fabia Luisija nastopil Filharmoničen orkester milanske Scale.