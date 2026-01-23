Lojze Spacal bo v Bazilikati imel svojo ulico

Lojze Spacal, slikar in mojster grafike, bo dobil svojo ulico. Ne v središču rojstnega Trsta, kjer bi zaman iskali poimenovanja po slovenskih umetnikih in drugih osebnostih. Temveč v 765 kilometrov oddaljeni Accetturi. V zgodovinskem jedru tega mesteca v goratem osrčju Bazilikate bo jutri ob 11. uri slovesnost, med katero bodo eno od ulic poimenovali po Luigiju Spacalu. Slovesnosti bo sledila predstavitev stenskega koledarja s trinajstimi Spacalovimi lesorezi.

Dve leti v gorskem mestecu

Odločitev Občine Accettura, ki jo od leta 2015 vodi župan Alfonso Vespe, da na odmeven način počasti tržaškega slikarja, ni naključna. Lojze Spacal (1907-2000) je bil v Accetturi dejansko doma. Nedvomno v 30. letih prejšnjega stoletja, ko ga je fašistični režim, ki ga je osumil protifašističnega delovanja,konfiniral na jug Italije: med letoma 1931 in 1932 je v Bazilikati preživel skoraj dve leti življenja. Tam se je preživljal kot fotograf in dokumentiral poroke, birme, pa tudi pogrebe domačinov. Živel je v Ulici Ospizio, kjer je imel tudi delavnico in razvijal svoje fotografije. Ravno ta si bo nadela ime Via Luigi Spacal.

Pot do oddaljenega gorskega mesteca, nedaleč od Matere, je z vmesnimi postanki trajala več kot tri tedne, je v svoji knjigi Vita del confinato Luigi Spacal rekonstruiral florentinski novinar Nicola Coccia, ki tudi sam nosi del zaslug za jutrišnji praznični dan v Accetturi. S svojo knjigo je namreč v italijanski javnosti obudil zanimanje za Spacala, predvsem pa zainteresiranim bralcem predstavil njegovo življenjsko zgodbo. Posebno pozornost je namenil ravno bivanju v Accetturi, ki je pustilo v Spacalovem življenju neizbrisno sled. Ravno tu se je namreč, skoraj naključno, začela njegova slikarska pot.

Nastal naj bi tudi muzej

Tamkajšnja občina namerava odkupiti tudi nekdanjo mizarsko delavnico in v njej urediti muzej, rada pa bi navezala stike tudi z občinama, v katerih je Spacal preživel večino svojega življenja - s Trstom in Komnom.

Med dejavnostmi, s katero se želijo v Accetturi spomniti Lojzeta Spacala, je tudi stenski koledar večjega formata z njegovimi lesorezi. Gre za reprodukcije del, ki so izšla na naslovnicah italijanske revije Letura del medico. Antonio Rosati, družinski zdravnik v kraju Rionero in Vulture, jih je skrbno hranil, njegova hčerka Angela, po poklicu arhitektka in fotografinja, pa je s svojim društvom Spazio TAM dala pobudo za Spacalov koledar. Ta na stene domov ne prinaša samo njegovih lesorezov, na primer Dolino treh mesecev, ki krasi naslovnico, temveč njegove lastnike -otroke in odrase - vabi k sodelovanju pri natečaju Colora Spacal (Pobarvaj Spacala). Na hrbtni strani vsakega lesoreza je ista slika natisnjena nepobarvana, ob njej pa je še koledar za leto 2027. Najlepše reinterpretacije Spacalovih umetnin bodo nagradili.