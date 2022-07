Lokalni prostor in gozd

V prihajajočem podaljšanem vikendu – od danes do nedelje – se bomo lahko ljubitelji sodobnih umetniških praks še zadnjič letos podali po skrbno kurirani poti festivala Postaja Topolove, ki že devetindvajseto leto poteka v vasi Topolove, umetniškem osrčju Benečije. V preteklih dveh vikendih smo se ob filmskem, literarnem in glasbenem programu ter različnih lokacijsko specifičnih instalacijah, ki na svojstvene načine premišljujejo, interpretirajo in oživljajo skozi leto zapostavljene prostore Topolovega, prepustili tematikama odhodov/prihodov in odpora. Rdeča nit zadnje festivalske etape pa bodo zgodbe, nekoliko bolj vezane na lokalni prostor in temo gozda.

Današnji večerni program bo predstavil dve nedavno izdani knjigi. Najprej bo na vrsti fotografska raziskava Sclavanie fotografa Davida Degana, ki se je po večletnem bivanju v tujini odločil raziskati svoje korenine in prostor, od koder prihaja: beneški mikrokozmos, zaznamovan s hribovjem in mejo. Tommaso Chiarandini pa bo predstavil svojo knjigo Nezreli, nelojalni, nasilni – Podobe in jezik fašističnega antislovanstva (1919–1937), plod dolgoletnega raziskovanja imaginarija in stereotipov, ki so s pomočjo fašističnega časopisja opredeljevali in nasilno zaznamovali južne Slovane.