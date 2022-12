»Magični« kitarist

Prehod iz 60. v 70. leta je bilo izredno plodno obdobje na področju rokenrola. Postalo pa je tudi slavno zaradi tragičnih smrti glasbenikov in pevk, umrlih v 27. letu starosti. V t. i. »klub 27« spadajo Brian Jones, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse in pa znameniti roker Jimi Hendrix. Ravno v teh dneh bi eden najbolj vplivnih glasbenikov 20. stoletja praznoval svoj 80. rojstni dan. James Marshall »Jimi« Hendrix je začel igrati kitaro v najstniških letih. Bil je samouk. Njegovo navdušenost nad kitaro je oče podprl tako, da mu je najprej podaril akustično kitaro, leto kasneje pa še električno. Hendrix je po služenju obveznega vojaškega roka, na začetku 60. sodeloval s številnimi ameriškimi glasbeniki, kot so Ike in Tina Turner ter Little Richard. Kmalu nato je ustanovil svoj bend. Njegovo življenje se je drastično spremenilo leta 1966, ko je spoznal basista angleške skupine The Animals Bryana Chandlerja. Ta ga je povabil v London, postal njegov menedžer, dobil še basista Noela Reddinga in bobnarja Mitcha Mitchella ter tako ustanovil skupino The Jimi Hendrix Experience. Mladi Jimi je v hipu postal prava zvezda v londonskih glasbenih klubih in leta 1967 izdal prvenec Are You Experienced. Junija istega leta je po nastopu na ameriškem glasbenem festivalu Monterey, na koncu katerega je s šamanskim ritualom sežgal svojo kitaro Fender Stratocaster, čez noč postal eden najbolj popularnih glasbenikov na svetu. Bluz in soul je spajal z energičnim rokom, njegove nastope pa je marsikdo označil za magične. Izdal je še dva ploščka. Leta 1970 je umrl v Londonu v nepojasnjenih okoliščinah.

»Jimi Hendrix je s svojo glasbo vsem nam v bistvu obrazložil, kaj je rok. Njegova kitara je bila kot neke vrste vedeževalska paličica 60. let. V njej se slišijo nemiri na ulicah in padanje napalmskih bomb,« je zatrdil kitarist skupine Rage Against The Machine, Tom Morello.

Jimi Hendrix 1942 - 1970

The Jimi Hendrix Experience / Band of Gypsies

Psihedelični rok