Manj znane novele Cirila Kosmača v knjigi

Lani je minilo 110 let, odkar se je Ciril Kosmač podal na življenjsko pot, obarvano s pogumom in vztrajnostjo. Minilo pa je tudi 40 let, odkar se je poslovil. O njem se učijo učenci in dijaki, odrasli prav tako berejo njegova dela in občutijo pričevalno ter povezovalno moč njegovih zapisov. Kosmačeva proza odseva kolektivno in obenem individualno identiteto slovenskega človeka in novim generacijam posreduje vrline ponosnega, zavednega Slovenca. Ohranja tudi neminljiv uporniški duh, ter hrepenenje po pravici in nenazadnje domoljubju. Doslej objavljena dela Cirila Kosmača so »izbrana zbrana dela«, kot je sam rad ponavljal, vendar obstaja še veliko drugih objav iz časopisov in revij, ki še niso bile združene v knjigi: Andraž Gombač in Nanča Kosmač Kogej sta v 670 strani obsežni knjigi zbrala 33 novel.