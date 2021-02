»Manjšina je prostor odprtosti«

Ne jej tega, to je za spomin, arhiv, govori o naši preteklosti in bodočnosti ...tam notri je vse naše življenje, reče ljubiteljski filmski ustvarjalec Aljoša Žerjal kozmonavtu, ki se skuša ob tržaškem kanalu nahraniti z njemu do tedaj nepoznanimi filmskimi trakovi. Letošnja osrednja proslava Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku je bila poklon avdiovizualni umetnosti, ki dolga desetletja nastaja v tem prostoru, od amaterskih posnetkov do celovečernih filmov, s katerimi si zlasti v zadnjem desetletju utira pot v profesionalni filmski svet nova generacija režiserk in režiserjev. Proslava nosi naslov Odtisi svetlobe , nastala pa je v režiji goriškega Kinoateljeja – po včerajšnji spletni premieri (med 19. in 20. uro se je na Kinoateljejev YouTube kanal povezalo več kot 200 ljudi), bo v nedeljo ob 21. uri na sporedu tudi na slovenskem televizijskem programu Rai (s ponovitvijo 18. februarja).

Izvedbo proslave sta krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij zaupala Kinoateljeju s producentko Matejo Zorn na čelu, ta pa mladi filmski ekipi: režijo in montažo je podpisal Leo Černic, direktor fotografije je bil Fabris Šulin, slavnostna govornica pa Vida Rucli. Mlada arhitektka iz Topolovega v Benečiji je v svojem nagovoru (v celoti ga objavljamo posebej) spomnila, da si je vsaka manjšinska skupnost dolžna prizadevati za oživljanje in reinterpretacijo tradicij, predvsem pa »poskrbeti za to, da kar oživimo, zares zaživi in da ne pustimo med nami hoditi mrtvece«.

Izpostavila je nekatere želje in zaobljube ob kulturnem prazniku. »Če bi morala izpostaviti danes eno samo točko, bi bila ta, da moramo, ko govorimo o kulturi, nujno govoriti o umetnosti. Umetnost je sredstvo, s katerim se lahko zares dotaknemo te kulture. Je sredstvo, ki lahko odpira dolgo zaprta vrata in prepiha, kar se za vrati skriva.«

Manjšina po njenem mnenju ni zadnji branitelj kulturne meje, temveč je »prostor odprtosti«, zato naj bo inkluzivna: manjšinskost je danes polna možnih poti, saj se v svetu vse bolj uveljavlja odkrivanje obrobnih tem. »In prav na nas mladih je, da za sabo pustimo tematiko narodnostne identitete, ki je karakterizirala debato okrog manjšinskosti do sedaj, in se podamo po teh novih poteh in tam iščemo nove tematike in nove zaveznike,« je svoj nastop zaključila Benečanka.

Sicer pa so skoraj enourni Odtisi svetlobe zlasti preplet Černičevega filma, v katerem ob 90-letnem filmarju Žerjalu v vlogi kozmonavta nastopa 21-letni študent filmske montaže Jan Devetak, in odlomkov iz neverjetno bogate »zamejske« avtorske produkcije. Uporabljenih filmov je več kot trideset in pokrivajo ves prostor ob nekdanji meji, gre tako za mladinske produkcije, ki so nastale v sklopu Kinoateljejevih delavnic, do celovečernih filmov Katje Colja, Martina Turka, Marka Sosiča, od dokumentarcev Daria Frandoliča, Jurija Grudna, Alvara Petriciga, Anje Medved in Nadje Velušček do najmlajše generacije filmarjev, ki jo zastopata že omenjena Leo Černic in Jan Devetak.

Nagovor Vide Rucli lahko preberete na spodnji povezavi.

Vida Rucli, nagovor na osrednji proslavi Slovencev v Italiji Odtisi svetlobe - 8. feburar 2021