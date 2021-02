Zuanella in Quaggiato prejemnika letošnjih priznanj

Beneški duhovnik in raziskovalec Božo Zuanella ter goriški skladatelj in dirigent mlajše generacije Patrick Quaggiato sta letošnja prejemnika priznanj, ki jih ob slovenskem kulturnem prazniku podeljujeta obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji: predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj sta jima ju izročila med današnjo osrednjo proslavo Odtisi svetlobe, ki so jo predvajali po YouTube kanalu goriškega Kinoateljeja. V nedeljo, 14. februarja, ob 21. uri bo proslava na sporedu tudi na slovenskem programu RAI.

Intervjuja z obema nagrajencema lahko preberete v jutrišnji, torkovi izdaji dnevnika.