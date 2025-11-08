Marica Nadlišek Bartol in Zofka Kveder spet skupaj v Trstu

Nekdanji habsburški Trst je bil s svojim živahnim pristaniščem vabljiv, kot znano, za številne trgovce in podjetnike, a tudi za nosače, delavce, hišne pomočnice. Različne možnosti zaposlitve pa je ponujal tudi v intelektualnih okoljih, na primer v šolstvu, novinarstvu, gledališču. V Trstu sta se ob koncu 19. stoletja srečali tudi Marica Nadlišek Bartol in Zofka Kveder. Prva je bila v Trstu rojena, druga je v mesto v zalivu prišla iz rojstne Ljubljane, povezala pa ju je Slovenka, glasilo slovenskega ženstva, kot se je glasil njegov podnaslov. Marica je bila prva urednica časopisa, Zofka pa obetavna mlada avtorica.

Led bo prebila Moja prijateljica

Marico in Zofko so skoraj 130 let kasneje ponovno povezali pri slovenskih radijskih programih Rai, in sicer v nizu igrano-dokumentarnih radijskih iger, ki jih v sodelovanju z urednico Suzi Bandi ustvarja Patrizia Jurinčič Finžgar. Slednja je za dramatizacijo izbrala dve zgodnejši deli, ki ju povezuje tudi dogajalni prostor: Trst.

Danes ob 18. uri bo na sporedu najprej igra po noveli Marice Nadlišek Bartol Moja prijateljica, s katero je leta 1889 doživela literarni ognjeni krst z objavo v Ljubljanskem zvonu. Novela Telegrafistka Zofke Kveder bo na radijskih valovih na sporedu v soboto, 15. novembra, ob 18. uri.