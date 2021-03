Marku, ki od daleč ostaja v naši bližini

Na spletnem Youtube kanalu Slovenskega stalnega gledališča in socialnih omrežjih vseh sodelujočih ustanov bodo danes ob 18. uri predvajali filmski poklon Marku Sosiču. Zanj je dalo pobudo Slovensko stalno gledališče, avtorica zasnove je Diana Koloini, režiser in direktor fotografije Radovan Čok, produkcijo podpisuje Kinoatelje. Odlomke iz literarnih del Marka Sosiča bodo brali igralci raznih tržaških gledališč in SNG Nova Gorica, osebne spomine pa bodo delili književniki, predstavniki ustanov, gledališčniki, prijatelji, ki bodo prikazali mednarodno širino Sosičeve mreže delovnih in prijateljskih stikov. Video, ki bo opremljen s slovenskimi in italijanskimi podnapisi, bo danes dostopen do 22. ure. Ponovitev bo v soboto, 13. marca, ob 21. uri (po televizijskem dnevniku) na slovenskem programu RAI.

V nedeljski izdaji Primorskega dnevnika pa objavljamo bogat izbor iz dopisovanj med Markom Sosičem in Milanom Rakovcevm, ki na straneh našega dnevnika že vrsto let objavlja kolumno Tomizzev duh.