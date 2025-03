Med psihedeličnim rokom in metalom

Danes se vračamo v ameriško zvezno državo Teksas, kjer so doma člani heavy metal benda Warlung. Skupina mladih fantov izdaja nove komade kot za stavo, v devetih letih je do danes zagledalo luč sveta kar pet ploščkov. Zadnjega, The Poison Touch, je zasedba objavila prejšnji mesec.

Teksas nam že od nekdaj ponuja izredne glasbenike, predvsem rokerje. Že v sedemdesetih smo na primer imeli imenitne ZZ Top. V osemdesetih je kot strela z jasnega udarila skupina Pantera. Phil Anselmo in njegovi so igrali izredno agresiven heavy oziroma trash metal. Nekatere izmed njihovih plošč (beri Cowboys From Hell in Vulgar Display Of Power) so danes prave stalnice tega žanra, pesem Walk pa znajo metalci kar na pamet. V novem tisočletju sta v ospredje stopila skupina The Sword in njen heavy metal s stoner in hard rok odtenki.

To so seveda bendi, ki spadajo v tako imenovano »mainstream« sceno, dogaja pa se tudi v »undergoundu«, podzemlju, kjer so na primer v zadnjih letih zrasli bendi, kot so Mothership, Crypt Trip, Duel in seveda tudi Warlung. Vse štiri skupine povezuje psihedelični rokenrol, zasedba Warlung pa ima v svojem soundu tudi veliko metala iz osemdesetih let. Bend je nastal pred devetimi leti, sestavljajo pa ga pevec in kitarist George Baba, drugi pevec in kitarist Philip Bennett ter brata – basist Chris Tamez in bobnar Ethan Tamez. Fantje so leta 2017 v samozaložbi izdali svoj prvenec Sleepwalker, že leto kasneje pa so posneli drugi album Immortal Portal, ki je zagledal luč februarja 2019.

Leta 2020 se je bend malo pred začetkom pandemije spet sestal in posnel nov album Optical Delusion, ki je nato izšel proti koncu leta. Dve leti kasneje spet nov plošček Vulture’s Paradise, danes pa novi sveži komadi z albumom The Poison Touch.

Warlung so v teh letih večkrat obiskali Evropo, številne dolge turneje so pripomogle k temu, da so si fantje nabrali kar nekaj zvestih oboževalcev. Skupina je ravno prejšnji teden zaključila evropsko turnejo, v sklopu katere je obiskala Italijo, Nemčijo, Avstrijo in Grčijo. »Turneja je tokrat bila nekoliko krajša, a vseeno zelo uspešna,« nam je zaupal pevec Bennett. »Opazili smo, da se naš krog oboževalcev širi, to pa je očitno tudi iz števila všečkov na naših družbenih omrežjih – ta so danes, hočeš nočeš, tudi pomembna.« Na svojih nastopih je bend igral tudi nove komade in kaže, da so publiki všeč. Nič čudnega, saj sledijo pesmi že ustaljenemu glasbenemu kalupu prejšnjih albumov. Osem pesmi za skoraj štirideset minut dobrega heavy metala in hard roka, večkrat melodičnega, tu pa tam pa tudi bolj surovega s stoner in doom niansami. Warlung so danes med ljubitelji žanra že prava stalnica.

The Poison Touch

Warlung

Heavy - melodic metal

Heavy Psych Sounds, 2025