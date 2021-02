Medvojne dileme Marguerite Duras

Filmske dvorane bodo v Italiji zaprte do 5. marca. Do takrat lahko, ob celovečercih in dokumentarcih, ki jih ponuja televizijski spored, ali tistih, ki so na voljo na plačljivih spletnih platformah Netflix in Amazon, kupimo enega od filmom (3,99€), ki ga na spletu ponujajo italijanske kinodvorane.

#iorestoinsala, je namreč geslo pobude italijanskih distributerjev, h kateri je pristopila tudi tržaška filmska dvorana Ariston, ki ponuja v teh dneh v ogled celovečerec La douleur.

Film, postavljen v Pariz, leta 1944, je posnet po istoimenski polbiografski knjigi Spomini na vojno Marguerite Duras.

Pisateljica, takrat tridesetletna Marguerite, in njen mož Robert Antelme sta aktivna člana odporniškega gibanja. Ko Roberta gestapo deportira v Dachau, Marguerite vzpostavi čustveno zvezo z Rabierjem, lokalnim kolaborantom.

Rabier začne vabiti pisateljico na prisilne večerje in sprehode, da bi od nje izvedel več o članih odporniškega gibanja, še posebno o njihovem prijatelju Morlandu – v zameno pa ji obljublja življenje njenega moža. V določenem trenutku ji celo prizna, da je med aretacijo njenega moža z mize v njunem stanovanju ukradel rokopis Margueritine nove knjige.

Filmska pripoved danes šestdesetletnemu francoskemu igralcu in režiserju Emmanuelu Finkielu v resnici ni povsem uspela, saj je opis dogodkov preveč razvlečen. Je pa zelo zanimiv portret skupine ljudi, protagonistov zgodbe, ki so kasneje postali junaki realne francoske politične in kulturne scene in so s svojimi intimnimi odločitvami spremenili Francijo, literaturo, film, politiko. Vse, česar so se dotaknili ...

La douleur

Francija, Belgija, Švica, 2017

Režija: Emmanuel Finkiel

Igrajo: Melanie Thierry, Benoit Magimel, Benjamin Biolay in Shulamit Adar