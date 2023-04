Metallica se vrača

Po dolgih sedmih letih čakanja so oboževalci ameriške trash metal skupine Metallica končno prišli na svoj račun. Prejšnji teden je bend namreč izdal svoj dvanajsti studijski album 72 Seasons, ki je tudi tokrat izšel za založbo Blackened Recordings Inc.

Zasedbo Metallica sta pred 42 leti ustanovila pevec in kitarist James Hetfield ter bobnar Lars Ulrich. Bend se je kmalu uveljavil na takratni, novi kalifornijski metal sceni in bil med pionirji (s skupinami Slayer, Anthrax in Megadeth) tako imenovanega trash oziroma speed metala. V dolgi glasbeni karieri so Hetfield in njegovi izdali dvanajst studijskih plošč, med katerimi je bil Black Album z gospodarskega vidika prav gotovo najbolj uspešen. Komadi, kot so Enter Sandman, Sad But True in pa predvsem Nothing Else Matters so danes splošno znani in to ne le ljubiteljem metal glasbe. Black Album je neke vrste prelomnica v glasbeni karieri ameriške skupine. Nekateri ji očitajo, da je s črnim albumom zahrbtno izdala metal glasbo, drugi pa jo zato hvalijo, češ da je na tak način težke ritme ponudila širši publiki.

Metallico dopolnjujeta danes, poleg Hetfielda in Ulricha, drugi kitarist Kirk Hammett in basist Robert Trujillo, ki je leta 2003 zamenjal Jasona Newsteda. Novi plošček 72 Seasons je zagledal luč prejšnji teden, bend pa ga je izdal s svojo neodvisno glasbeno založbo Blackened Recordings. Dvanajst komadov za uro in četrt hitrega metala. Prvi single Lux Æterna so Hetfield in njegovi izdali proti koncu novembra lani in obenem napovedali svetovno turnejo. Ta se bo začela prihodnji četrtek v Amsterdamu, koncerta, ki bosta 18. in 20. avgusta v teksaškem Arlingtonu, pa bodo snemali in predvajali v kinodvoranah po vsem svetu.

»Ponovno sodelujemo z zvezdniško ekipo založbe Trafalgar Releasing, da bi svetovno turnejo M72 pripeljali v vaš domači kino,« piše v najavi na spletni strani skupine. Na sporedu bosta dva večera z dvema popolnoma različnima programoma. »Nobene pesmi ne bomo igrali dvakrat, tako da bo na obeh večerih skupaj moč slišati več kot 30 pesmi,« so še dodali.

A vrnimo se k novemu ploščku 72 Seasons. Ulrich in ostali z njim delno spet objemajo hitre trash metal ritme iz prvih del, pa čeprav seveda ne na nivoju takratnih komadov. Niti nihče od njih tega ne pričakuje. Vseeno pa je pohvale vredno to, da se glasba »štirih konjenikov metal glasbe« po dolgem, štiridesetletnem potovanju vrača k osnovam. V tipičnem Metallica slogu so tudi počasnejše heavy metal skladbe You Must Burn!, If Darkness Had A Son in Crown Of Barbed Wine. Dolgotrajnemu projektu gre torej še vedno prisluhniti!