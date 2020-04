Mittelfest preložili na september

Mittelfest 2020 bo, čeprav z nekajmesečnim zamikom. Namesto julija, kot se je doslej vsakoletno odvijal, bo letos zaživel ob koncu poletja, in sicer od 5. do 13. septembra. Tako je odločil upravni svet združenja Mittelfest, organizator istoimenskega festivala. Za zamik so se odločili, da bi zagotovili izvedbo festivala, ki bi ga sicer v običajnem terminu morda ne mogli.

Napovedati, kdaj se bo položaj glede Covida-19 dovolj »normaliziral«, da bo ponovno možno organizirati prireditve za večje število ljudi, je seveda nemogoče, verjetneje pa premik v september nudi organizatorjem več »kisika«, da pripravijo vse potrebno. Upoštevati je treba namreč tudi dejstvo, da je trenutno nemogoče sklepati kakršne koli dogovore tako z gledališči kot s posameznimi umetniki. In program Mittelfesta temelji prvenstveno na gostujočih predstavah, lastnih produkcij oziroma koprodukcij je veliko manj.

Kot je povedal član upravnega sveta Livio Semolič, Mittelfest ohranja svojo medkulturno zasnovo, saj je izraz in odraz ustvarjalnega utripa širšega srednjeevropskega prostora. Na sestav programa bodo nedvomno vplivale posledice pandemije, ki je sicer ostro zarezala v naš vsakdan. Glavni oblikovalec festivalskega programa je seveda umetniški direktor Haris Pašović, ki lahko sedaj računa vsaj na nov termin, na osnovi katerega začenja razvijati razne možnosti. Festival, kot je še povedal Semolič, ima že zagotovljena sredstva, tako iz Rima (100.000 evrov) kot iz deželne blagajne (600.000 evrov, kar je sicer 100.000 manj kot lani).