Motörhead: ni jih več, a jih ne bomo pozabili

Da koga ne bo kap! Motörhead ne obstajajo več, in to od tistega žalostnega 28. decembra 2015, ko se je Lemmy vdal raku na prostati. Pred sabo torej nimamo novega ploščka angleškega benda. The Manticore Tapes so pa eni izmed prvih, še neobjavljenih posnetkov skupine iz daljnega leta 1976.

»Mi smo Motörhead in igramo rokenrol,« je izjavil Lemmy z odra London Marquee Cluba prvega aprila 1977. Po dveh letih neuspešne glasbene kariere je bilo pustolovščine konec. Lemmy je bil naveličan, glasbenih založb, ki bi podprle njegov projekt, ni bilo na spregled in tako se je odločil, da bo še zadnjič nastopil v londonskem klubu. A glej naključje: koncertu je prisostvoval Ted Carrol, ki je takrat delal pri založbi Chiswick Records. Na koncu nastopa je Carrol stopil do Lemmyja in mu ponudil možnost snemanja singla. Fantje so ponudbo sprejeli in v samih dveh dneh posneli kar cel plošček. Septembra leta 1977 je tako izšel prvenec Motörhead. Naslednjih štirideset let kariere spada v zgodovino sodobne glasbe, skupina je namreč postala ena izmed boljših rokenrol zasedb vseh časov, njen lider Lemmy pa legenda, za marsikoga (in tudi sam sem med temi) edini pravi Kralj rokenrola!

A skočimo za malo več kot eno leto nazaj v čas. Bilo je avgusta 1976. Britanski trio je takrat že imel v mislih, da bi prej ali slej izdal prvenec. Nekega dne se je ponudila priložnost posneti nekaj komadov v prestižnem londonskem glasbenem studiu Manticore Studios, ki je bil v lasti prog rok skupine Emerson, Lake & Palmer.

Le eno leto prej je Lemmy zapustil skupino Hawkwind (ali ga je bend oddaljil zaradi prekomernega uživanja mamil?), da bi začel nov radikalen glasbeni projekt: trdo in težko rokenrol skupino, prelito z garažnim rokom iz Detroita. Na fenomen Motörhead so v naslednjih letih nekateri gledali tudi kot na nekakšen angleški odgovor ameriškemu bendu MC5 iz Detroita, skupino, ki jo je Lemmy globoko občudoval.

Kitarist »Fast« Eddie Clark, bobnar Phil »Philthy Animal« Taylor in Lemmy so seveda zgrabili priložnost in v londonskem studiu posneli nekaj več kot deset komadov. Vse te so v naslednjih letih izdali v svojih albumih. Ploščo The Manticore Tapes pa moramo obravnavati kot neke vrste prvi vpogled v Motörheadov zvok, sicer še nekoliko nezrel, a že inovativen, eksploziven in besen rokenrol, ki mežika tako metalu kot panku.

Plošča bo razveselila vse strastne Motörheadove oboževalce, na nek način pa tudi počastila petdeseto obletnico ustanovitve enega izmed najboljših bendov vseh časov.

The Manticore Tapes

Motörhead

Rokenrol, Hard & Heavy

Sanctuary Records, 2025