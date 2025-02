München leta 1972 nagovarja naš čas

Hitrost poročanja, preverjanje novic, primerno postavljanje televizijskih kamer, pogajanja za ohranitev ekskluzivnih posnetkov in velik obzir do gledalcev, ki od doma prvič spremljajo v živo tragičen dogodek. To so izstopajoči elementi celovečernega filma September 5 režiserja Tima Fehlbauma, ki nagovarja tudi sedanji čas.

Zgodba se dogaja med olimpijskimi igrami v Münchnu leta 1972 in spremlja ameriško športno televizijsko ekipo mreže ABC, ki o tem svetovnem športnem dogodku poroča v živo. Na vrat na nos pa se morajo v režiji prilagoditi dogodkom, ki se stopnjujejo v neposredni bližini, in prekiniti prenos tekmovanj, da se kamere premaknejo v smer olimpijskega naselja. Prav v eni od tamkajšnjih stavb je namreč zgodaj zjutraj nekaj palestinskih teroristov skupine Črni september napadlo izraelske športnike. Dva sta umrla na licu mesta, ostalih devet pa so ugrabili, da bi v zameno dosegli izpustitev skupine palestinskih zapornikov.

Osemindvajset let po koncu druge svetovne vojne zahodna Nemčija gosti poletne olimpijske igre in se trudi, da bi se lahko predstavila svetu v povsem prenovljeni luči. To pomeni tudi s skromnejšo uporabo vojaških in policijskih kontrol znotraj olimpijskega naselja. Prav to odločitev izkoristijo člani Črnega septembra.

V nadzorni sobi ABC ambiciozni producent Geoffrey Mason in televizijski direktor Roon Arledge usklajujeta športno poročanje in številne zahteve za prenos. Pomaga jima Marianne, mlada nemška prevajalka, ki jima ves čas osvetljuje tudi realnost nemškega povojnega vsakdana. Toda ko v olimpijski vasi izbruhne kriza s talci, se ton dramatično spremeni, dogodek, ki naj bi bil prazničen, postane prvi teroristični napad, ki ga je v živo spremljalo 900 milijonov gledalcev po vsem svetu.

Film je z nemškim pisateljem Moritzom Binderjem napisal ameriški režiser Tim Fehlbaum, ki si je ogledal arhivske posnetke ameriške televizije in prav ob uporabi le-teh poskrbel za izredno vizualno in tehnično rekonstrukcijo dogodkov. V filmu se pojavijo težke kamere in danes že dotrajana tehnologija, ki pa je bila takrat zelo moderna. V filmu pa zaživi predvsem zgodba, ki se je v Münchnu dogajala pred več kot pol stoletja, a je neverjetno aktualna.

September 5

Država: Nemčija in ZDA, 2024

Režija: Tim Fehlbaum

Igrajo: Peter Sarsgaard, John Magaro, Leonie Benesch in Ben Chaplin