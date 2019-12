Mušičeve risbe v Moderni galeriji v Ljubljani

V Moderni galeriji v Ljubljani bodo leto 2020 začeli z razstavo v Trstu odkritih 24 Mušičevih risb iz Dachaua. Moderna galerija jo bo postavila v sodelovanju s tržaškim Muzejem Revoltella, kjer so bile risbe prvič in z velikim odmevom razstavljene leta 2018.

Poleti 2016 je izgubljene Mušičeve risbe našel tržaški zgodovinar Franco Cecotti med urejanjem zgodovinskega arhiva partizanskega združenja ANPI-VZPI: 23 risb je bilo shranjenih v kartonasti mapi, na katero je neznanec napisal »Disegni campo Dachau« (Risbe taborišče Dachau). Motiv je takoj »izdal« avtorja: dachauski umirajoči trpini in mrliči, ki so bili podlaga za Mušičev kasnejši grafični in slikarski ciklus Nismo poslednji – pretresljivo umetniško pričevanje nacističnega zločina nad človeštvom. Še eno Mušičevo dachausko risbo so našli v tržaškem arhivu inštituta za zgodovino odporništva Furlanije - Julijske krajine. V Trstu najdene risbe bodo v Ljubljani na ogled v sklopu stalne razstave umetnosti 20. stoletja, spremljale jih bodo še dachauske risbe iz Slovenije in ožji izbor del iz Mušičevega cikla Nismo poslednji. Razstava bo na ogled od januarja do aprila, so včeraj sporočili iz Moderne galerije, kjer napovedujejo novo in raznoliko razstavno sezono.