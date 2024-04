Na Belopeških jezerih Morcheeba in Bregović

Na festivalu No borders 2024 se 20. julija obeta dvojni koncert, na katerem bodo nastopili skupina Morcheeba in Goran Bregović. Ob 14. uri bo najprej nastopila popularna londonska zasedba, ki se bo predstavila s svojimi največjimi hiti, kot so Rome Wasn’t Built in a Day, Otherwise in Be Yourself.

Ob 16. uri pa bo nastopil še bosanski glasbenik Goran Bregović. Publiko bo prevzel s svojimi balkanskimi ritmi in hiti kot so Gas Gas, Be That Man in drugi.

Vstopnice bodo na voljo od jutri (srede, 10. aprila) od 12. ure na platformi Ticketone. Vstopnice je mogoče kupiti le za oba koncerta skupaj.